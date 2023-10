Bautista sur Scott Redding : "Alors qu'il rentre chez lui".

Le 11 octobre, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et Dorna, le promoteur du SBK, ont publié les grandes lignes du règlement technique qui entrera en vigueur en 2024. Pour la première fois, le poids minimum du pilote en tenue complète sera fixé dans le championnat du monde Superbike.

Le poids moyen défini est de 80 kg. Celui qui se situe en dessous doit ajouter 50 pour cent de la différence à sa moto, ce qui augmente son poids minimum de 168 kg. Si un pilote pèse par exemple 66 kilos, la différence serait de 14 kilos, il faudrait donc un poids supplémentaire de 7 kilos.

"Pour moi, cette règle n'est pas juste", a critiqué une nouvelle fois le poids plume Alvaro Bautista. "En tant que pilote léger, piloter cette moto a plus d'inconvénients que d'avantages. J'ai beaucoup de mal à changer de direction et si la moto devient plus lourde, c'est encore pire. Pour l'instant, j'essaie de compenser mes inconvénients. L'année prochaine, j'aurai plus d'inconvénients et moins d'avantages, donc au final, c'est doublement pire pour moi".

"Par le passé, tout le monde dans le championnat MotoGP a dit que Dani Pedrosa, par exemple, trébuchait parce que ces motos ont beaucoup de puissance et pèsent beaucoup", a ajouté Bautista. "Et comme il est si léger, il a du mal à être rapide dans toutes les conditions. Et depuis l'année dernière, tout d'un coup, être léger, c'est mieux. Cela a été perturbé, surtout dans ce championnat. Je ne pense pas non plus que beaucoup de poids supplémentaire sur la moto soit sans danger - je ne peux moi-même pas prendre beaucoup de kilos. Je vais tester le poids supplémentaire sur la moto. Mais je suis ici pour faire la course et m'amuser. Si j'ai l'impression que cette moto devient plus dangereuse avec les nouvelles règles, ou moins sûre que nécessaire, je reste à la maison. Je ne veux pas risquer ma vie plus que nécessaire. Ce n'est pas une règle anti-Bautista, comme beaucoup le disent - mais au final, cette règle est introduite principalement à cause de moi".

"Pourquoi avoir choisi 80 kilos comme poids moyen ?", a demandé le champion du monde. "Si tu prends la moyenne en MotoGP, tu n'arriveras jamais à 80 kilos. Le problème, c'est qu'il y a des gars vraiment très grands qui roulent ici. Mais c'est hors contexte, on ne peut pas aligner mon corps sur le leur. Un pilote de course normal est plus proche de ma stature que des grands pilotes de cette catégorie".

Il est intéressant de noter que Scott Redding, l'un des pilotes les plus lourds du peloton, s'est également exprimé négativement sur les nouvelles règles - elles ne vont pas assez loin pour lui. Bautista est très clair à ce sujet : "S'il n'est pas content, il peut rentrer chez lui. Moi non plus, je ne suis pas content. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut obtenir plus en pleurant à côté du circuit au lieu de travailler sur la piste. C'est la réalité".