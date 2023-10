Bautista su Scott Redding: "Lasciatelo andare a casa".

Per la prima volta, il regolamento del Campionato Mondiale Superbike 2024 prevede un peso minimo per il pilota in equipaggiamento completo. Poiché si è cercato un compromesso, né i piloti leggeri né quelli pesanti sono soddisfatti.

L'11 ottobre, la federazione mondiale di motociclismo FIM e il promotore della SBK Dorna hanno pubblicato le caratteristiche principali dei regolamenti tecnici che si applicheranno a partire dal 2024. Parte di questi regolamenti è che per la prima volta nel Campionato Mondiale Superbike ci sarà un peso minimo per il pilota in equipaggiamento completo.

È stato definito un peso medio di 80 kg. Coloro che pesano meno di questo peso devono aggiungere il 50% della differenza come peso extra alla loro moto, il che aumenta il peso minimo da 168 kg. Se un motociclista pesa 66 kg, ad esempio, la differenza sarebbe di 14 kg, quindi un peso extra di 7 kg sarebbe dovuto.

"Per me questa regola non è giusta", ha criticato ancora il peso leggero Alvaro Bautista. "Guidare questa moto come pilota leggero ha più svantaggi che vantaggi. Ho grossi problemi nei cambi di direzione: se la moto diventa più pesante, la situazione peggiora. Al momento sto cercando di compensare gli svantaggi. L'anno prossimo avrò più svantaggi e meno vantaggi, quindi alla fine sarà doppiamente peggio per me".

"In passato, tutti nel Campionato del Mondo MotoGP hanno detto che Dani Pedrosa, per esempio, inciampa perché queste moto hanno molta potenza e pesano molto", ha aggiunto Bautista. "E poiché è così leggero, fatica a essere veloce in tutte le condizioni. E dall'anno scorso, all'improvviso, si pensa che essere leggeri sia meglio. Questo è un problema, soprattutto in questo campionato. Inoltre, non credo che il peso extra sulla moto sia sicuro: io stesso non posso aggiungere molti chilogrammi. Lo verificherò con il peso extra sulla moto. Ma sono qui per correre e divertirmi. Se ritengo che con le nuove regole la moto sarà più pericolosa o meno sicura del necessario, allora me ne starò a casa. Non voglio rischiare la mia vita più del necessario. Non si tratta di una regola anti-bautista, come molti dicono, ma alla fine questa regola è stata introdotta soprattutto a causa mia".

"Perché è stato scelto il peso medio di 80 kg?", ha chiesto il campione del mondo. "Se si prende la media in MotoGP, non si arriva mai a 80 chili. Il problema è che qui ci sono ragazzi molto grossi. Ma questo è fuori contesto, non si può paragonare il mio corpo al loro. Un pilota normale è più simile alla mia statura che ai grandi piloti di questa classe".

È interessante notare che anche Scott Redding, uno dei piloti più pesanti della categoria, ha commentato negativamente le nuove regole: per lui non sono abbastanza severe. Bautista è molto chiaro al riguardo: "Se non è contento, allora può andare a casa. Nemmeno io sono contento. Una cosa è certa: si può ottenere di più piangendo accanto alla pista invece di lavorare sulla pista. Questa è la realtà".