Bautista sobre Scott Redding: "Então deixem-no ir para casa".

Pela primeira vez, os regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 incluem um peso mínimo para o piloto com o equipamento completo. Como se procurou um compromisso, nem os pilotos ligeiros nem os pesados estão satisfeitos.

A 11 de outubro, a federação mundial de motociclismo FIM e a Dorna, promotora do SBK, publicaram as principais características dos regulamentos técnicos que serão aplicados a partir de 2024. Parte destes regulamentos é que, pela primeira vez, haverá um peso mínimo para o piloto em equipamento completo no Campeonato do Mundo de Superbike.

Foi definido um peso médio de 80 kg. Aqueles que pesam menos do que isso têm de adicionar 50% da diferença como peso extra à sua mota, o que aumenta o seu peso mínimo de 168 kg. Se um motociclista pesa 66 kg, por exemplo, a diferença seria de 14 kg, pelo que seria necessário um peso extra de 7 kg.

"Para mim, esta regra não é justa", criticou novamente o peso leve Álvaro Bautista. "Andar nesta moto como um piloto leve tem mais desvantagens do que vantagens. Tenho grandes problemas quando mudo de direção - se a moto ficar mais pesada, fica pior. Neste momento estou a tentar compensar as minhas desvantagens. No próximo ano vou ter mais desvantagens e menos vantagens, por isso, em última análise, é duplamente pior para mim."

"No passado, todos no Campeonato do Mundo de MotoGP disseram que o Dani Pedrosa, por exemplo, tropeça porque estas motos têm muita potência e pesam muito", acrescentou Bautista. "E porque ele é tão leve, ele luta para ser rápido em todas as condições. E desde o ano passado, de repente, parece que ser leve é suposto ser melhor. Isso está a ser perturbado, especialmente neste campeonato. Também não acho que muito peso extra na mota seja seguro - eu próprio não posso acrescentar muitos quilos. Vou testar isso com o peso extra na mota. Mas estou aqui para correr e divertir-me. Se sentir que a mota vai ser mais perigosa com as novas regras, ou menos segura do que precisa de ser, então fico em casa. Não quero arriscar a minha vida mais do que o necessário. Não se trata de uma regra anti-Bautista, como muitos dizem, mas no final, esta regra foi introduzida principalmente por minha causa."

"Porque é que foram escolhidos 80 kg como peso médio?", perguntou o campeão do mundo. "Se considerarmos a média no MotoGP, nunca chegamos aos 80 quilos. O problema é que há aqui alguns tipos muito grandes a correr. Mas isso está fora de contexto, não se pode comparar o meu corpo com o deles. Um piloto normal é mais parecido com a minha estatura do que os grandes pilotos desta classe".

Curiosamente, Scott Redding, um dos pilotos mais pesados do pelotão, também falou negativamente sobre as novas regras - não vão suficientemente longe para ele. Bautista é muito claro sobre isto: "Se ele não está contente, então pode ir para casa. Eu também não estou contente. Uma coisa é certa: podemos conseguir mais se chorarmos ao lado da pista em vez de trabalharmos na pista. Essa é a realidade".