Plano espectacular: Portimao 2024 en horario nocturno

El Autodromo Internacional do Algarve no tiene focos como el circuito de Losail, en Qatar. Así que no hay posibilidad de correr por la noche debido al calor en pleno verano. Los organizadores de Portimao tienen otra idea: las carreras de Superbike del sábado y el domingo se trasladarán a las horas de la tarde - la hora de salida está fijada para las 19.00 o las 20.00 horas. Entonces no hará tanto calor, pero habrá suficiente luz. Los entrenamientos comenzarán probablemente después del mediodía.

Entre bastidores, el promotor Dorna está negociando cuál es la mejor solución tanto para el organizador local como para las cadenas de televisión. "La idea de celebrar nuestro evento en agosto surgió junto con Dorna. El objetivo es renovar el concepto del evento", compartió Paulo Pinheiro, director general del circuito. "Por primera vez en este campeonato tendremos una carrera que se celebrará más hacia el final del día, lo que será un concepto aún más atractivo para el público. Habrá actividades durante todo el día, queremos que la carrera de 2024 sea una fiesta de las superbikes."



El campeón del mundo Álvaro Bautista encuentra atractiva la idea, pero también tiene sus dudas. "A las 8 de la tarde, las condiciones de luz deberían seguir siendo buenas en agosto", reflexiona la estrella de Ducati. "Tenemos que aclarar en la Comisión de Seguridad si eso es seguro para todos".