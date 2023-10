Plan spectaculaire : Portimao 2024 en soirée

L'Autodromo Internacional do Algarve ne dispose pas de projecteurs comme le circuit de Losail au Qatar. Il n'y a donc pas de possibilité de rouler de nuit en raison de la chaleur en plein été. Les organisateurs de Portimao ont une autre idée : les courses de Superbike du samedi et du dimanche seront déplacées en soirée - l'heure de départ prévue est 19 ou 20 heures. Il fera alors moins chaud, mais il y aura encore assez de lumière. Les essais ne débuteront probablement qu'après midi.

En coulisses, le promoteur Dorna négocie la meilleure solution pour l'organisateur local ainsi que pour les stations de télévision. "L'idée de tenir notre événement en août est née en collaboration avec Dorna. L'objectif est de renouveler le concept de l'événement", a fait savoir Paulo Pinheiro, le directeur général du circuit. "Pour la première fois dans ce championnat, nous allons organiser une course qui se déroulera plutôt en fin de journée, ce qui sera un concept encore plus attractif pour le public. Il y aura des activités tout au long de la journée, nous voulons que la course 2024 soit une fête du Superbike".



Le champion du monde Alvaro Bautista trouve cette idée séduisante, mais il a aussi des réserves. "À 20 heures, les conditions d'éclairage devraient encore être correctes en août", a réfléchi la star de Ducati. "Nous devons clarifier au sein de la commission de sécurité si cela est sûr pour tout le monde".