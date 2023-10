Piano spettacolare: Portimao 2024 nelle ore serali

L'evento SBK di Portimao è stato sorprendentemente datato per il weekend dell'8-11 agosto per il 2024. Poiché in Algarve fa molto caldo, le gare della Superbike si svolgeranno di sera.

L'Autodromo Internacional do Algarve non dispone di riflettori come il circuito di Losail in Qatar. Non c'è quindi la possibilità di gareggiare in notturna a causa del caldo in piena estate. Gli organizzatori di Portimao hanno un'altra idea: le gare di Superbike di sabato e domenica saranno spostate alle ore serali - l'orario di inizio è fissato per le 19.00 o le 20.00. In questo modo non farà così caldo, ma ci sarà ancora abbastanza luce. Le sessioni di prove inizieranno probabilmente dopo mezzogiorno.

Dietro le quinte, il promotore Dorna sta negoziando la soluzione migliore per l'organizzatore locale e per le stazioni televisive. "L'idea di organizzare il nostro evento in agosto è nata insieme a Dorna. L'obiettivo è quello di rinnovare il concetto di evento", ha condiviso Paulo Pinheiro, direttore generale del circuito. "Per la prima volta in questo campionato avremo una gara che si terrà più verso la fine della giornata, il che sarà un concetto ancora più attraente per il pubblico. Ci saranno attività durante tutta la giornata, vogliamo che la gara del 2024 sia una festa della superbike".



Il campione del mondo Alvaro Bautista trova l'idea attraente, ma ha anche delle preoccupazioni. "Alle 20:00, le condizioni di luce dovrebbero essere ancora buone in agosto", ha riflettuto la stella della Ducati. "Dobbiamo chiarire all'interno della Safety Commission se questo è sicuro per tutti".