Plano espetacular: Portimão 2024 à noite

O Autódromo Internacional do Algarve não tem projectores como o Circuito de Losail no Qatar. Assim, não há possibilidade de correr à noite devido ao calor do verão. Os organizadores de Portimão têm outra ideia: as corridas de Superbike de sábado e domingo serão transferidas para a noite - a hora de início está marcada para as 19 ou 20 horas. Nessa altura, não estará tanto calor, mas ainda haverá luz suficiente. As sessões de treinos começarão provavelmente depois do meio-dia.

Nos bastidores, o promotor Dorna está a negociar a melhor solução para o organizador local e para as estações de televisão. "A ideia de realizar o nosso evento em agosto surgiu em conjunto com a Dorna. O objetivo é renovar o conceito do evento", partilhou Paulo Pinheiro, diretor-geral do circuito. "Pela primeira vez neste campeonato vamos ter uma corrida mais para o final do dia, o que será um conceito ainda mais atrativo para o público. Haverá actividades ao longo do dia, queremos que a corrida de 2024 seja uma festa das superbikes."



O campeão do mundo Álvaro Bautista considera a ideia apelativa, mas também tem preocupações. "Às 20h00, as condições de luz ainda devem estar boas em agosto", reflectiu a estrela da Ducati. "Temos de esclarecer junto da Comissão de Segurança se isso é seguro para todos."