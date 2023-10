Jonathan Rea: "Iría a la guerra por mí".

A sus 36 años, Jonathan Rea es el segundo más veterano del Campeonato del Mundo de Superbike, Álvaro Bautista es dos años y tres meses mayor.



Con toda probabilidad, el español defenderá con éxito su título mundial en el Campeonato del Mundo de Superbike este fin de semana. Mientras que los ganadores de títulos de más de 30 años han sido durante mucho tiempo una rareza en el Campeonato del Mundo de MotoGP, la edad juega un papel menos importante en el mundo de Superbike.

Bautista cumple 39 años el 21 de noviembre, Max Biaggi tenía 41 la última vez que ganó el título y Carlos Checa acababa de cumplir 39 cuando triunfó en 2011.



Viendo a Rea hoy, no es menos impresionante sobre la moto de lo que fue hasta 2020, cuando ganó carreras y títulos consecutivos. La diferencia entre entonces y ahora es que Kawasaki primero se vio frenada por el reglamento y además lleva muchos años sin sacar una nueva ZX-10R.

Con su nuevo trabajo en Yamaha - Rea probará la R1 por primera vez en Jerez el próximo martes - tiene la esperanza de poder continuar con los éxitos anteriores.



¿Ve Rea la posibilidad de ganar otro campeonato del mundo en el futuro? "Al cien por cien", subraya Johnny a SPEEDWEEK.com. "Creo en mí mismo: iría a la guerra por mí y estoy muy motivado. Pero hace tiempo que pienso en la edad, no es nada nuevo. Hace muchos años bromeaba sobre ello con Neil Hodgson, que era mi vecino en la Isla de Man. Cuando gané mi primer título, cenamos y tomamos unas copas juntos. Entonces le dije que ése sería mi último contrato. Se limitó a sonreír y a decir "claro, claro". Cuando tenía 34 años, tuvimos la misma conversación. Una temporada pasa muy rápido. Ahora tenemos este evento, luego empiezan los tests de pretemporada y de repente estamos en Australia. Apenas llega septiembre y ya estamos en Magny-Cours. Todo va muy rápido".

"Empecé mi temporada en Australia con un segundo puesto en la carrera bajo la lluvia, pero en general fue un fin de semana de mierda", recuerda el campeón de récord. "Tenemos una casa en Australia y nos quedamos allí. Pensé en Chaz Davies y Eugene Laverty, que acababan de retirarse. Me di cuenta de que podría estar en esa casa por última vez como piloto. No quería volver y pensar en pruebas o carreras. Quiero continuar mi carrera, quiero correr, eso está muy claro. Pero no sé hasta cuándo. El tiempo lo arreglará todo, quizás después de uno, dos, tres o cuatro años llegue a ese punto. Un día llegaré al final, pero ahora estoy motivado de nuevo".

El fin de semana de Jerez empezó de forma desastrosa para los estándares de Rea, con un 13º puesto el viernes. Dejó en un segundo plano el hecho de que trabajará por última vez con el equipo Provec tras nueve años con Kawasaki.

"Hasta ahora no me he permitido emocionarme", comentó el norirlandés. "Sólo se volverá realmente extraño el lunes, cuando seré el piloto de otro equipo. Entonces veré a mi familia de toda la vida con su uniforme y yo llevaré otros colores. Es emocionante, por supuesto, pero también muy extraño al mismo tiempo. El domingo por la noche, todo el equipo saldrá junto, y entonces repasaremos todos los momentos bonitos. Los chicos de Dorna me han enseñado un videoclip increíble, a veces olvido lo que hemos conseguido juntos. Vale, hace tres años que dominamos y ganamos mucho. Pero hasta entonces hemos hecho una historia increíble juntos. En las carreras, todo sucede tan rápido, una carrera sigue a la otra. Es fácil olvidar momentos así. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Al mismo tiempo, también estoy muy orgulloso de mí mismo por haberme puesto los pantalones de niño grande y haber tomado esta dura decisión. A veces las decisiones más difíciles son las correctas. Habría sido demasiado fácil quedarme en un entorno en el que tengo tanto cariño; busco el reto".