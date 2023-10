Jonathan Rea : "Participerait à la guerre pour moi".

A 36 ans, Jonathan Rea est le deuxième plus âgé du Championnat du monde Superbike, Alvaro Bautista a deux ans et trois mois de plus.



Selon toute vraisemblance, l'Espagnol défendra avec succès son titre de champion du monde de Superbike ce week-end. Alors que les champions en titre de plus de 30 ans sont depuis longtemps une rareté dans le championnat du monde MotoGP, l'âge joue un rôle moins important chez les superbikers.

Bautista aura 39 ans le 21 novembre, Max Biaggi en avait 41 lors de son dernier titre et Carlos Checa venait d'en avoir 39 lors de son triomphe en 2011.



Si l'on regarde Rea aujourd'hui, il n'est pas moins impressionnant sur sa moto qu'en 2020, lorsqu'il remportait des courses et des titres en série. La différence avec l'époque est que Kawasaki a d'abord été freinée par le règlement et n'a pas proposé de nouvelle ZX-10R depuis de nombreuses années.

Avec sa nouvelle mission chez Yamaha, Rea testera la R1 pour la première fois mardi prochain à Jerez, et il espère pouvoir renouer avec ses succès passés.



Rea voit-il la possibilité de remporter un autre championnat du monde à l'avenir ? "A 100 %", a souligné Johnny à SPEEDWEEK.com. "Je crois en moi - je partirais en guerre pour moi-même et je suis très motivé. Mais cela fait longtemps que je pense à l'âge, ce n'est pas nouveau. Il y a de nombreuses années, j'en parlais déjà avec Neil Hodgson, qui était mon voisin sur l'île de Man. Lorsque j'ai remporté mon premier titre, nous avons dîné et bu quelques verres ensemble. Je lui ai alors dit que ce serait mon dernier contrat. Il a juste souri et m'a dit 'bien sûr, bien sûr'. Quand j'ai eu 34 ans, nous avons eu la même conversation. Une saison passe si vite. Maintenant, nous avons encore ce seul événement, puis les tests de pré-saison commencent et soudain nous sommes en Australie. A peine plus tard, nous sommes en septembre et nous sommes à Magny-Cours. Tout va si vite".

"J'ai commencé ma saison en Australie avec une deuxième place dans la course sous la pluie, mais dans l'ensemble, c'était un week-end de merde", s'est souvenu le champion des records. "Nous avons une maison en Australie et nous y sommes restés. J'ai pensé à Chaz Davies et Eugene Laverty qui venaient de se retirer. J'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que je vivais dans cette maison en tant que pilote de course. Je ne voulais pas revenir et ne pas penser aux essais ou aux courses. Je veux continuer ma carrière, je veux faire des courses, c'est évident. Mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Le temps remettra tout en place, peut-être qu'après un, deux, trois ou quatre ans, j'en arriverai là. Un jour, j'arriverai à la fin, mais pour l'instant, je suis à nouveau motivé".

Le week-end de Jerez a commencé de manière catastrophique selon les critères de Rea, avec une 13e place le vendredi. Le fait qu'il travaillera pour la dernière fois avec le team Provec après neuf ans avec Kawasaki a ainsi été relégué au second plan.

"Jusqu'à présent, je ne me suis pas permis de devenir émotionnel", a déclaré le Nord-Irlandais. "Ce ne sera vraiment bizarre que lundi, lorsque je serai pilote dans une autre équipe. Je verrai alors ma famille de longue date dans leur uniforme et je porterai d'autres couleurs. C'est bien sûr très excitant, mais en même temps très étrange. Dimanche soir, toute l'équipe sortira ensemble et nous passerons en revue tous ces bons moments. Les gars de Dorna m'ont montré un montage vidéo incroyable, j'oublie parfois ce que nous avons accompli ensemble. D'accord, cela fait trois ans que nous avons dominé et beaucoup gagné. Mais jusque-là, nous avons écrit ensemble une histoire incroyable. Dans le sport automobile, tout va si vite, les courses s'enchaînent. Il est donc facile d'oublier ces moments-là. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. En même temps, je suis aussi très fier de moi d'avoir enfilé le pantalon des grands garçons et d'avoir pris cette décision difficile. Parfois, les décisions les plus difficiles sont les bonnes. Cela aurait été trop facile de rester dans un environnement où l'on me donne tant d'amour - je recherche le défi".