Jonathan Rea: "Andrebbe in guerra per me".

Quando Jonathan Rea è diventato Campione del Mondo Superbike per la sesta e ultima volta nel 2020, aveva 33 anni. Il nordirlandese è convinto di avere ancora tutte le carte in regola per tornare ad essere il numero 1.

Con i suoi 36 anni, Jonathan Rea è il secondo più anziano del campionato mondiale Superbike, mentre Alvaro Bautista ha due anni e tre mesi in più.



Con ogni probabilità, lo spagnolo difenderà con successo il suo titolo di campione del mondo nel campionato mondiale Superbike questo fine settimana. Mentre i vincitori di titoli oltre i 30 anni sono da tempo una rarità nel Campionato del Mondo MotoGP, l'età gioca un ruolo minore nel mondo della Superbike.

Bautista compie 39 anni il 21 novembre, Max Biaggi aveva 41 anni quando ha vinto l'ultima volta il titolo e Carlos Checa aveva appena compiuto 39 anni quando ha trionfato nel 2011.



Guardando Rea oggi, non è meno impressionante sulla moto di quanto lo fosse fino al 2020, quando vinse gare e titoli ininterrottamente. La differenza tra allora e oggi è che Kawasaki è stata prima rallentata dai regolamenti e inoltre non ha presentato una nuova ZX-10R per molti anni.

Con il suo nuovo lavoro alla Yamaha - Rea proverà la R1 per la prima volta a Jerez martedì prossimo - spera di poter fare tesoro dei precedenti successi.



Rea vede la possibilità di vincere un altro campionato del mondo in futuro? "Al 100%", ha sottolineato Johnny a SPEEDWEEK.com. "Credo in me stesso - andrei in guerra per me stesso e sono molto motivato. Ma è da un po' che penso all'età, non è una novità. Molti anni fa ci scherzavo su con Neil Hodgson, che era mio vicino di casa sull'Isola di Man. Quando ho vinto il mio primo titolo, abbiamo cenato e bevuto insieme. Gli dissi che quello sarebbe stato il mio ultimo contratto. Lui sorrise e disse "certo, certo". Quando avevo 34 anni, abbiamo avuto la stessa conversazione. Una stagione passa così in fretta. Ora abbiamo questo evento, poi iniziano i test pre-stagionali e improvvisamente siamo in Australia. Non prima di settembre siamo a Magny-Cours. Tutto va così veloce".

"Ho iniziato la mia stagione in Australia con un secondo posto nella gara di pioggia, ma nel complesso è stato un weekend di merda", ha ricordato il campione dei record. "Abbiamo una casa in Australia e siamo rimasti lì. Ho pensato a Chaz Davies e Eugene Laverty che si erano appena ritirati. Mi sono reso conto che forse sarei rimasto in quella casa per l'ultima volta come pilota. Non volevo tornare a pensare ai test o alle gare. Voglio continuare la mia carriera, voglio correre, questo è molto chiaro. Ma non so quanto tempo ci vorrà. Il tempo sistemerà tutto, forse dopo uno, due, tre o quattro anni arriverò a quel punto. Un giorno arriverò alla fine, ma ora sono di nuovo motivato".

Il fine settimana di Jerez è iniziato in modo disastroso per gli standard di Rea, con il 13° posto del venerdì. Questo ha messo in secondo piano il fatto che lavorerà per l'ultima volta con il team Provec dopo nove anni con la Kawasaki.

"Finora non mi sono lasciato prendere dall'emozione", ha detto il nordirlandese. "Diventerà davvero strano solo lunedì, quando sarò il pilota di un'altra squadra. Vedrò la mia famiglia di sempre con la loro divisa e io indosserò colori diversi. È emozionante, naturalmente, ma anche molto strano allo stesso tempo. Domenica sera, tutta la squadra uscirà insieme, poi rivedremo tutti i momenti più belli. I ragazzi di Dorna mi hanno mostrato un video incredibile, a volte dimentico quello che abbiamo realizzato insieme. Ok, sono passati tre anni da quando abbiamo dominato e vinto molto. Ma fino ad allora abbiamo fatto una storia incredibile insieme. Nelle corse, tutto accade così velocemente, una gara dopo l'altra. È facile dimenticare momenti come questo. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Allo stesso tempo, sono anche molto orgoglioso di me stesso per aver indossato i pantaloni da adulto e aver preso questa difficile decisione. A volte le decisioni più difficili sono quelle giuste. Sarebbe stato troppo facile rimanere in un ambiente che mi piace così tanto: sono alla ricerca di una sfida".