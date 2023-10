Jonathan Rea: "Iria para a guerra por mim".

Aos 36 anos, Jonathan Rea é o segundo mais velho no Campeonato do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista é dois anos e três meses mais velho.



O espanhol irá, com toda a probabilidade, defender com sucesso o seu título de Campeão do Mundo no Campeonato do Mundo de Superbike este fim de semana. Enquanto os vencedores de títulos com mais de 30 anos são uma raridade no Campeonato do Mundo de MotoGP, a idade desempenha um papel menos importante no mundo das Superbike.

Bautista faz 39 anos a 21 de novembro, Max Biaggi tinha 41 quando conquistou o título pela última vez e Carlos Checa tinha acabado de fazer 39 anos quando triunfou em 2011.



Ao ver Rea hoje, ele não é menos impressionante na moto do que era até 2020, quando venceu corridas e títulos consecutivos. A diferença entre essa altura e agora é que a Kawasaki foi primeiro travada pelos regulamentos e também não lançou uma nova ZX-10R durante muitos anos.

Com o seu novo emprego na Yamaha - Rea vai testar a R1 pela primeira vez em Jerez, na próxima terça-feira - ele espera poder dar continuidade aos sucessos anteriores.



Rea vê a possibilidade de ganhar outro campeonato do mundo no futuro? "100 por cento", sublinhou Johnny ao SPEEDWEEK.com. "Acredito em mim próprio - iria para a guerra por mim próprio e estou altamente motivado. Mas já ando a pensar na idade há algum tempo, não é nada de novo. Há muitos anos, brinquei com Neil Hodgson, que era meu vizinho na Ilha de Man. Quando ganhei o meu primeiro título, jantámos e bebemos uns copos juntos. Disse-lhe então que esse seria o meu último contrato. Ele sorriu e disse "claro, claro". Quando cheguei aos 34 anos, tivemos a mesma conversa. Uma época passa tão depressa. Agora temos este evento, depois começam os testes de pré-época e, de repente, estamos na Austrália. Ainda não estamos em setembro e já estamos em Magny-Cours. Está tudo a passar tão depressa".

"Comecei a minha época na Austrália com um segundo lugar na corrida da chuva, mas no geral foi um fim de semana péssimo", recordou o campeão recordista. "Temos uma casa na Austrália e ficámos lá. Pensei no Chaz Davies e no Eugene Laverty que tinham acabado de se reformar. Apercebi-me de que poderia estar a ficar naquela casa pela última vez como piloto. Não queria voltar e pensar em testes ou corridas. Quero continuar a minha carreira, quero correr, isso é muito claro. Mas não sei quanto tempo é que isso vai durar. O tempo vai resolver tudo, talvez um, dois, três ou quatro anos depois eu chegue a esse ponto. Um dia chegarei ao fim, mas agora estou novamente motivado".

O fim de semana de Jerez começou de forma desastrosa para os padrões de Rea, com um 13º lugar na sexta-feira. O facto de trabalhar com a equipa Provec pela última vez, após nove anos com a Kawasaki, ficou para segundo plano.

"Até agora ainda não me deixei emocionar," comentou o Irlandês do Norte. "Só me vou sentir muito estranho na segunda-feira, quando for o piloto de outra equipa. Nessa altura, verei a minha família de longa data com o seu uniforme e eu estarei a usar cores diferentes. É emocionante, claro, mas também muito estranho ao mesmo tempo. No domingo à noite, toda a equipa vai sair junta e depois vamos rever todos os momentos bonitos. Os rapazes da Dorna mostraram-me um vídeo incrível, às vezes esqueço-me do que conseguimos juntos. Muito bem, já passaram três anos desde que dominámos e ganhámos muito. Mas até lá fizemos uma história incrível juntos. Nas corridas, tudo acontece muito depressa, uma corrida segue-se à outra. É fácil esquecer momentos como esse. Estou muito orgulhoso do que alcançámos juntos. Ao mesmo tempo, também estou muito orgulhoso de mim próprio por ter vestido as calças de menino grande e ter tomado esta decisão difícil. Por vezes, as decisões mais difíceis são as mais correctas. Teria sido demasiado fácil ficar num ambiente que me é tão querido - estou à procura do desafio."