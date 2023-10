Jerez, FP3 : Bautista devant Aegerter - Philipp Öttl 8ème

Le champion du monde de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a réalisé le meilleur temps du week-end jusqu'alors lors de la FP3 de samedi matin, Domi Aegerter et Philipp Öttl se montrent sous leur meilleur jour à Jerez.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) avait signé le meilleur temps de la journée de vendredi en 1'40''312. Après que seuls quatre pilotes aient roulé sur une piste mouillée lors de la FP1 du vendredi matin, il faut un peu de temps pour obtenir des temps vraiment forts.

À titre indicatif, le meilleur tour en course a été réalisé par Alvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min en 2019 lors de la course de Superpole, tandis que le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min la même année.

Lorsque la troisième séance d'essais libres a débuté le samedi matin à 9 heures, il faisait à peine jour à Jerez et la direction de course a signalé des zones humides dans six virages. La température de l'asphalte n'était également que de 18 degrés Celsius.

Le premier meilleur temps significatif a été réalisé par Razgatlioglu après huit minutes avec 1:40,852 min, puis à dix minutes de la fin, Axel Bassani (Motocorsa Ducati) s'est catapulté en tête avec 1:40,231 min. Au cours des six dernières minutes, de nombreux pilotes se sont améliorés et c'est finalement Bautista qui s'est retrouvé en tête de la feuille de temps avec 1:39,638 min.

Le Suisse Domi Aegerter (GRT Yamaha) s'est classé deuxième et le pilote officiel BMW Scott Redding troisième. Suivent Bassani, Lecuona, Rea, Gerloff et Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) à la 8e place.

Comme toujours lors des essais libres, les temps sont à prendre avec précaution, car les pilotes et les teams ont des stratégies différentes et ne roulent pas avec des pneus identiques au même moment. Alors que certains partent à la chasse au chrono, d'autres travaillent sur les réglages de course.