Jerez, FP3: Bautista davanti ad Aegerter - Philipp Öttl 8°.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha ottenuto il miglior tempo venerdì con 1:40.312 min. Dopo che solo quattro piloti hanno girato sulla pista bagnata nelle FP1 di venerdì mattina, ci vuole un po' di tempo prima che arrivino tempi davvero forti.

A titolo orientativo: il giro più veloce in gara è stato realizzato da Alvaro Bautista (Ducati) nel 2019 nella Superpole in 1:39.004 min, mentre il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nello stesso anno con 1:38.247 min.

Quando la terza sessione di prove libere è iniziata alle 9 di sabato mattina, a Jerez c'era appena la luce e gli organizzatori della gara hanno segnalato la presenza di chiazze di umidità in sei curve. La temperatura dell'asfalto era inoltre di soli 18 gradi Celsius.

Razgatlioglu ha fatto segnare il primo miglior tempo dopo otto minuti con 1:40.852, mentre a dieci minuti dalla fine Axel Bassani (Motocorsa Ducati) si è catapultato in vetta con 1:40.231. Negli ultimi sei minuti, numerosi piloti si sono migliorati e alla fine Bautista si è piazzato in cima alla classifica dei tempi con 1:39.638 min.

Ottimo secondo lo svizzero Domi Aegerter (GRT Yamaha), seguito dal pilota ufficiale BMW Scott Redding in terza posizione. Bassani, Lecuona, Rea, Gerloff e Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) seguono in ottava posizione.

Come sempre nelle sessioni di prove libere, i tempi vanno considerati con cautela perché i piloti e le squadre hanno strategie diverse e non montano pneumatici identici nello stesso momento. Mentre alcuni sono a caccia di tempi, altri stanno lavorando sulla messa a punto per la gara.