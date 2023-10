Jerez, FP3: Bautista à frente de Aegerter - Philipp Öttl 8º.

O Campeão do Mundo de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) conseguiu o melhor tempo do fim de semana até agora no FP3 no sábado de manhã, Domi Aegerter e Philipp Öttl mostraram o seu melhor lado em Jerez.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fez o melhor tempo na sexta-feira com 1:40.312 min. Depois de apenas quatro pilotos terem rodado numa pista molhada no FP1 na manhã de sexta-feira, demora algum tempo até que surjam tempos realmente fortes.

Para orientação: a volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Alvaro Bautista (Ducati) em 2019 na corrida Superpole em 1:39.004 min, o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) no mesmo ano com 1:38.247 min.

Quando a terceira sessão de treinos livres teve início, às 9h00 da manhã de sábado, estava quase a amanhecer em Jerez e os organizadores da corrida relataram manchas de humidade em seis curvas. A temperatura do asfalto também era de apenas 18 graus Celsius.

Razgatlioglu estabeleceu o primeiro tempo notável após oito minutos com 1:40.852 min, dez minutos antes do final Axel Bassani (Motocorsa Ducati) catapultou-se para o topo com 1:40.231 min. Nos últimos seis minutos, vários pilotos melhoraram e, no final, Bautista estava no topo da tabela de tempos com 1:39.638 min.

O excelente segundo foi o suíço Domi Aegerter (GRT Yamaha), seguido pelo piloto de fábrica da BMW Scott Redding em terceiro. Bassani, Lecuona, Rea, Gerloff e Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) seguem em 8º lugar.

Como sempre nas sessões de treinos livres, os tempos devem ser tratados com cautela porque os pilotos e as equipas têm estratégias diferentes e não estão com pneus idênticos ao mesmo tempo. Enquanto alguns estão a perseguir os tempos, outros estão a trabalhar na configuração da corrida.