Yamaha no hace pruebas: Toprak habla claro

Jerez es el último fin de semana de carreras de Superbike de Toprak Razgatlioglu con Yamaha. La relación termina con la decepción de que el Campeón del Mundo de 2021 no podrá probar con BMW la próxima semana.

El contrato de Yamaha con Toprak Razgatlioglu se extiende hasta finales de noviembre y Yamaha insiste en el cumplimiento de todas las cláusulas. Para el piloto de 26 años, esto significa que se perderá los test de Jerez del martes y miércoles de la próxima semana y no podrá pilotar la BMW M1000RR hasta diciembre.

Aunque Yamaha está en lo cierto con esto, es una práctica habitual que un piloto sea autorizado a probar con otro fabricante después del final de la temporada. La moto y el mono de cuero tienen entonces colores neutros, los logotipos se cubren con cinta adhesiva y sólo después de la finalización del contrato se permite al piloto hacer declaraciones públicas sobre su nuevo empleador y su nuevo equipo de trabajo.

"Mejor me voy a casa, a Turquía, es mejor que ver los entrenamientos de los demás", refunfuñó el Campeón del Mundo de 2021. "Claro que existe este contrato, sin embargo esperaba una reacción diferente. Esperaba palabras como 'Toprak, tenemos muchos recuerdos bonitos, muchas victorias y después de mucho tiempo hemos vuelto a conseguir el título mundial contigo - puedes irte a probar directamente'. Pero no llegó tal declaración. El jueves Andrea Dosoli me dijo que el contrato está ahí y tenemos que respetarlo".

La negativa de Yamaha a darle esa autorización dejó huellas de decepción en el campeón del mundo.

"Tengo mucho respeto por Yamaha y siempre será así, yo soy así. Sin embargo, echo de menos el mismo respeto de Yamaha hacia mí", lamentó Razgatlioglu. "Bueno, qué más da... después no hablamos del test".