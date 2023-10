Pas d'autorisation de test de Yamaha : Toprak parle clairement

Jerez est le dernier week-end de course Superbike de Toprak Razgatlioglu avec Yamaha. Une relation qui se termine par la déception de voir le champion du monde 2021 privé d'essais avec BMW la semaine prochaine.

Le contrat Yamaha avec Toprak Razgatlioglu court jusqu'à fin novembre et Yamaha insiste pour que toutes les clauses soient respectées. Pour le pilote de 26 ans, cela signifie qu'il manquera les tests de Jerez mardi et mercredi de la semaine prochaine et qu'il ne pourra pas piloter la BMW M1000RR avant décembre.

Même si Yamaha est ainsi dans son bon droit, la pratique habituelle veut qu'un pilote soit autorisé à effectuer des tests avec un autre constructeur à la fin de la saison. La moto et la combinaison de cuir ont alors des couleurs neutres, les logos sont masqués et ce n'est qu'à la fin du contrat que le pilote peut s'exprimer publiquement sur son nouvel employeur et son nouvel outil de travail.

"Je vais plutôt rentrer chez moi en Turquie, c'est mieux que de regarder les autres faire des essais", a grommelé le champion du monde 2021. "Bien sûr qu'il y a ce contrat, mais je m'attendais à une réaction différente. Je m'attendais à des mots comme 'Toprak, nous avons beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de victoires et, après une longue période, nous avons à nouveau obtenu le titre de champion du monde avec toi - tu peux aller directement faire des tests'. Mais une telle déclaration n'est pas venue. Jeudi, Andrea Dosoli m'a dit que le contrat existait et que nous devions le respecter".

Le fait que Yamaha lui refuse cette autorisation a laissé des traces de déception chez le champion du monde.

"J'ai un grand respect pour Yamaha et cela restera toujours ainsi, je suis fait comme ça. Mais le même respect de la part de Yamaha à mon égard me manque", a regretté Razgatlioglu. "Eh bien, peu importe... nous n'avons plus parlé de ce test après".