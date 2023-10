Nessun rilascio di test da parte di Yamaha: Toprak parla chiaro

Jerez è l'ultimo weekend di gara di Toprak Razgatlioglu in Superbike con la Yamaha. Il rapporto si conclude con la delusione che il campione del mondo 2021 non potrà effettuare un test con la BMW la prossima settimana.

Il contratto Yamaha con Toprak Razgatlioglu dura fino alla fine di novembre e la Yamaha insiste sul rispetto di tutte le clausole. Per il 26enne, ciò significa che salterà i test di Jerez di martedì e mercoledì della prossima settimana e non potrà guidare la BMW M1000RR fino a dicembre.

Anche se la Yamaha è nel giusto, è prassi che un pilota sia autorizzato a provare con un altro costruttore dopo la fine della stagione. La moto e la tuta di pelle hanno quindi colori neutri, i loghi vengono cancellati e solo dopo la fine del contratto il pilota può rilasciare dichiarazioni pubbliche sul suo nuovo datore di lavoro e sulla sua nuova attrezzatura di lavoro.

"Tornerò a casa, in Turchia, è meglio che guardare i test degli altri", ha brontolato il campione del mondo 2021. "Certo, c'è questo contratto, ma mi aspettavo una reazione diversa. Mi aspettavo parole come 'Toprak, abbiamo molti bei ricordi, molte vittorie e dopo tanto tempo abbiamo ottenuto il titolo di Coppa del Mondo di nuovo con te - puoi andare a fare i test direttamente'. Ma non è arrivata nessuna dichiarazione del genere. Giovedì Andrea Dosoli mi ha detto che il contratto c'è e dobbiamo rispettarlo".

Il rifiuto della Yamaha di dargli questa autorizzazione ha lasciato tracce di delusione nel campione del mondo.

"Ho molto rispetto per la Yamaha e sarà sempre così, sono fatto così. Tuttavia, mi manca lo stesso rispetto da parte della Yamaha nei miei confronti", si è rammaricato Razgatlioglu. "Beh, che diamine... non abbiamo più parlato del test".