A Yamaha não vai dar qualquer autorização de ensaio: Toprak fala abertamente

Jerez é o último fim de semana de corrida de Superbike de Toprak Razgatlioglu com a Yamaha. A relação termina com a deceção de que o Campeão do Mundo de 2021 não será autorizado a testar com a BMW na próxima semana.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

O contrato da Yamaha com Toprak Razgatlioglu vai até ao final de novembro e a Yamaha insiste no cumprimento de todas as cláusulas. Para o piloto de 26 anos, isto significa que ele vai faltar ao teste de Jerez na terça e quarta-feira da próxima semana e não será autorizado a pilotar a BMW M1000RR até dezembro.

Apesar de a Yamaha estar certa nesta situação, é prática comum um piloto ser autorizado a testar com outro fabricante após o final da época. A mota e o fato de cabedal passam a ter cores neutras, os logótipos são retirados e só após o final do contrato é que o piloto pode fazer declarações públicas sobre o seu novo empregador e o seu novo equipamento de trabalho.

"Vou para casa, para a Turquia, é melhor do que ver os outros a testar", resmungou o Campeão do Mundo de 2021. "Claro que existe este contrato, mas esperava uma reação diferente. Esperava palavras como "Toprak, temos muitas recordações agradáveis, muitas vitórias e, depois de muito tempo, voltámos a conquistar o título da Taça do Mundo contigo - podes ir testar diretamente". Mas não houve nenhuma declaração desse género. Na quinta-feira, Andrea Dosoli disse-me que o contrato existe e que temos de o respeitar."

A recusa da Yamaha em lhe dar essa autorização deixou marcas de desilusão no campeão do mundo.

"Tenho muito respeito pela Yamaha e isso será sempre assim, é assim que sou. No entanto, sinto falta do mesmo respeito da Yamaha para comigo", lamentou Razgatlioglu. "Bem, que se lixe... não falámos sobre o teste depois."