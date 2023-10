Jerez, Superpole : Aegerter deuxième, Öttl sixième

La Superpole du Championnat du monde Superbike est une séance de qualification traditionnelle au cours de laquelle tous les pilotes disposent de 15 minutes pour réaliser le meilleur temps possible. Pour le dernier week-end de course de la saison 2023, Pirelli a de nouveau dans sa gamme le pneu de qualification SCQ, qui peut également être utilisé lors de la course Superpole.

Lors de la troisième séance d'essais, Álvaro Bautista (Ducati) a réalisé le meilleur tour de ce week-end jusqu'à présent en 1:39,638 min. Lors de la Superpole, les temps attendus se situaient au milieu de la plage 1:38.

C'est Jonathan Rea qui a réalisé le premier temps significatif lors de son premier tour volant en 1:38,974. Le pilote Kawasaki se plaignait encore vendredi de problèmes massifs avec sa ZX-10RR, mais il semble avoir trouvé une solution. Bautista et les pilotes Yamaha Toprak Razgatlioglu, Dominique Aegerter et Remy Gardner sont restés à moins de 0,5 seconde du recordman du monde.

La plupart des pilotes se sont dirigés vers la voie des stands et ont fait monter un nouveau pneu pour la chasse au temps finale. C'est Rea, à l'arrière duquel Scott Redding (BMW) s'est accroché, qui a ouvert le bal. En 1'38''907, le Nord-Irlandais a légèrement amélioré son temps, le pilote BMW se classant d'abord troisième.

Alors qu'il restait encore 2'30'', Bautista a signé un nouveau meilleur temps en 1'38''635 et Rea a été relégué à la troisième place par son coéquipier Alex Lowes pour 0'002''. À titre indicatif, le meilleur tour en course a été réalisé par Álvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min en 2019 lors de la course de Superpole, tandis que le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min la même année.

Mais le moniteur de temps continuait à afficher beaucoup de rouge ! A 47 secondes de la fin, Domi Aegerter a franchi la ligne avec un temps de 1:38,845 min - deuxième place pour le pilote Yamaha de Suisse. La pole a été remportée par Bautista, la première ligne est complétée par Aegerter et Lowes.

La deuxième ligne débute avec Rea, suivi de Gardner et du pilote privé Ducati Philipp Öttl qui, avec sa sixième place, a obtenu sa meilleure position de départ depuis le début de la saison en Australie (alors cinquième).

Toprak Razgatlioglu, qui n'était que le troisième meilleur pilote Yamaha, s'est classé septième. Aux côtés du Turc, les pilotes BMW Scott Redding et Garrett Gerloff.

Honda a déçu : Iker Lecuona s'aligne sur la grille en 14e position, Xavi Vierge en 16e.