Jerez, Superpole: Aegerter secondo, Öttl al 6° posto

L'ultima Superpole del Campionato Mondiale Superbike 2023 è stata vinta da Álvaro Bautista (Ducati) a Jerez. Dominique Aegerter si è imposto come miglior pilota Yamaha al secondo posto in griglia, così come Philipp Öttl (Ducati) al sesto.

La Superpole nel Campionato Mondiale Superbike è una tradizionale sessione di qualifiche in cui tutti i piloti hanno 15 minuti per stabilire il miglior tempo possibile. Per l'ultimo weekend di gara della stagione 2023, Pirelli ha nuovamente incluso nella sua gamma il pneumatico da qualifica SCQ, che può essere utilizzato anche nella Superpole.

Nella terza sessione di prove, Álvaro Bautista (Ducati) ha fatto registrare il giro più veloce di questo fine settimana in 1:39.638 min. In Superpole, ci si aspettava tempi intorno all'1'38.

Il primo tempo degno di nota, in un clima soleggiato e con 18 gradi centigradi, è stato fatto segnare da Jonathan Rea nel suo primo giro volante in 1'38.974 min. Il pilota della Kawasaki lamentava ancora grossi problemi con la sua ZX-10RR il venerdì, ma sembra aver trovato una soluzione. Bautista e i piloti Yamaha Toprak Razgatlioglu, Dominique Aegerter e Remy Gardner sono rimasti a 0,5 secondi dal campione del mondo.

La maggior parte dei piloti si è diretta ai box e ha montato un nuovo pneumatico per la caccia al tempo finale. Il primo pilota è stato Rea, con Scott Redding (BMW) alle sue spalle. In 1:38.907 min il nordirlandese si è migliorato leggermente, mentre il pilota della BMW si è schierato inizialmente in terza posizione.

A 2'30" dalla fine, Bautista ha fatto segnare il nuovo miglior tempo in 1'38.635" e Rea è stato retrocesso di 0,002" al terzo posto dal suo compagno di squadra Alex Lowes. Come riferimento, il giro più veloce in gara è stato stabilito da Álvaro Bautista (Ducati) nella Superpole 2019 in 1:39.004 min, mentre il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nello stesso anno in 1:38.247 min.

Ma il monitor dei tempi mostrava ancora molto rosso! A 47 secondi dalla fine Domi Aegerter ha tagliato il traguardo con un 1:38.845 min - secondo posto per il pilota svizzero della Yamaha. E così è stato: Bautista si è assicurato la pole, mentre Aegerter e Lowes hanno completato la prima fila.

La seconda fila inizia con Rea, seguito da Gardner e dal privato Ducati Philipp Öttl, che con il 6° posto ha ottenuto la sua migliore posizione di partenza dall'apertura della stagione in Australia (allora quinto).

Toprak Razgatlioglu si è classificato settimo, solo terzo tra i piloti Yamaha, mentre i piloti BMW Scott Redding e Garrett Gerloff hanno affiancato il turco.

La Honda ha deluso: Iker Lecuona si è piazzato 14° in griglia, Xavi Vierge 16°.