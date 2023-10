Jerez, Superpole: Aegerter em segundo, Öttl em 6º lugar

A última Superpole do Campeonato Mundial de Superbike de 2023 foi vencida por Álvaro Bautista (Ducati) em Jerez. Dominique Aegerter impressionou como o melhor piloto da Yamaha em segundo lugar na grelha, tal como Philipp Öttl (Ducati) em sexto.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

A Superpole no Campeonato Mundial de Superbike é uma sessão de qualificação tradicional em que todos os pilotos têm 15 minutos para definir o melhor tempo possível. Para o último fim de semana de corrida da temporada de 2023, a Pirelli incluiu novamente o pneu de qualificação SCQ na sua gama, que também pode ser utilizado na corrida Superpole.

Na terceira sessão de treinos livres, Álvaro Bautista (Ducati) estabeleceu a volta mais rápida até agora neste fim de semana em 1:39.638 min. Na Superpole, eram esperados tempos a rondar os 1'38.

O primeiro tempo notável com tempo ensolarado e 18 graus Celsius foi estabelecido por Jonathan Rea na sua primeira volta em 1m38,974s. O piloto da Kawasaki ainda se queixava de problemas graves com a sua ZX-10RR na sexta-feira, mas parece ter encontrado uma solução. Bautista e os pilotos da Yamaha Toprak Razgatlioglu, Dominique Aegerter e Remy Gardner mantiveram-se a 0,5 segundos do recordista mundial.

A maioria dos pilotos dirigiu-se para as boxes e colocou um novo pneu para a última perseguição ao tempo. O primeiro piloto foi Rea, com Scott Redding (BMW) atrás de si. Em 1:38.907 min, o irlandês do norte melhorou ligeiramente, o piloto da BMW alinhou inicialmente em terceiro lugar.

A 2'30" do fim, Bautista estabeleceu um novo tempo mais rápido de 1'38.635" e Rea foi relegado por 0.002" para o terceiro lugar pelo seu companheiro de equipa Alex Lowes. Para referência, a volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Álvaro Bautista (Ducati) na corrida da Superpole de 2019 com 1:39,004 min, enquanto o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) no mesmo ano com 1:38,247 min.

Mas o monitor de tempo ainda mostrava muito vermelho! 47 segundos antes do final, Domi Aegerter passou a linha de meta com 1:38,845 min - o segundo lugar para o piloto suíço da Yamaha. E foi assim que ficou: Bautista garantiu a pole, com Aegerter e Lowes a completarem a primeira linha.

A segunda linha começa com Rea, seguido de Gardner e do privado da Ducati Philipp Öttl, que alcançou a sua melhor posição de partida desde a abertura da época na Austrália (então quinto) com o 6º lugar.

Toprak Razgatlioglu terminou em sétimo, sendo apenas o terceiro melhor piloto da Yamaha, com os pilotos da BMW Scott Redding e Garrett Gerloff ao lado do turco.

A Honda desiludiu: Iker Lecuona alinhou em 14º na grelha, Xavi Vierge em 16º.