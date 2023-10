Coup de tonnerre : l'équipe cliente de Kawasaki jette l'éponge

Orelac est Calero écrit à l'envers, le nom de famille du propriétaire de l'équipe José Calero. Depuis 2018, l'Espagnol est au départ du championnat du monde de Superbike avec son équipe : les deux premières années avec le pilote Tati Mercado, suivi de Maximilian Scheib et Isaac Vinales, et depuis 2022, Oliver König est au guidon de la ZX-10RR.

Lorsque Jonathan Rea a remporté six championnats du monde d'affilée entre 2015 et 2020, Kawasaki a connu une forte affluence au sein de l'équipe, la ZX-10R étant alors le package le plus puissant. Mais cette époque glorieuse est révolue depuis longtemps. Depuis des années, seul le remarquable Rea est constamment sur le podium pour les Verts, les teams clients de Kawasaki sont tombés dans l'insignifiance.

Le chef d'équipe Manuel Puccetti était sur le point de partir chez Ducati. Ce n'est que parce que Kawasaki lui a promis une moto d'usine pour le dernier événement de la saison 2023 et une autre pour 2024 que l'Italien est resté fidèle au constructeur japonais.

Ce n'est pas le cas de l'équipe Orelac. "Nous n'avons jamais eu de soutien de la part de Kawasaki et avons toujours été repoussés à l'année suivante", s'est plaint Nacho Calero, le fils du propriétaire, lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com à Jerez. "Mon père a toujours tout payé de sa poche, maintenant c'est fini".

En 2024, Orelac se concentrera sur le championnat du monde Supersport. L'équipe est présente dans la catégorie de cylindrée moyenne depuis 2015, jusqu'à fin 2021 également sur Kawasaki. En 2022, le passage à Ducati a eu lieu et l'année prochaine, deux Panigale V2 seront utilisées.

"Ducati est certes cher, mais on obtient chez eux du bon matériel. Ce n'est pas le cas chez Kawasaki", explique Nacho Calero, qui a participé à 79 courses Supersport de 2013 à 2019. On ne sait pas qui prendra place sur les deux Ducati - la collaboration avec Raffaele De Rosa prendra fin après deux ans.

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Öttl ? Ray ?

GMT94 : Ray ? Öttl ?



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie ? Adam Norrodin ?



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Rabat ? Öttl ?

Pedercini : Isaac Vinales ?



Gras = officiellement confirmé