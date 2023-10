Un ottimo rapporto qualità/prezzo: il team clienti di Kawasaki chiude i battenti

Il team Orelac partecipa al campionato mondiale Superbike dal 2018, sempre con moto Kawasaki. Poiché il team non riceve alcun supporto, si sta ampliando la collaborazione con Ducati nel Campionato mondiale Supersport.

Orelac è Calero scritto al contrario, il nome della famiglia del proprietario del team José Calero. Lo spagnolo partecipa al campionato mondiale Superbike con la sua squadra dal 2018: nei primi due anni con il pilota Tati Mercado, seguito da Maximilian Scheib e Isaac Vinales, e dal 2022 Oliver König siede sulla ZX-10RR.

Quando Jonathan Rea vinse sei campionati del mondo di fila dal 2015 al 2020, Kawasaki aveva una raffica di team e la ZX-10R era il pacchetto più forte all'epoca. Ma quei giorni di gloria sono ormai lontani. Per anni, solo l'eccezionale Rea è stato costantemente sul podio per i verdi, e i team clienti Kawasaki sono scivolati nell'insignificanza.

Il boss del team Manuel Puccetti stava per passare alla Ducati. Solo perché Kawasaki gli ha offerto una moto ufficiale per l'ultimo evento della stagione 2023 e la prospettiva di una moto ufficiale per il 2024, l'italiano è rimasto fedele alla casa giapponese.

Non così il team Orelac. "Non abbiamo mai avuto alcun supporto da Kawasaki e siamo sempre stati rimandati al prossimo anno", si è lamentato Nacho Calero, figlio del proprietario, incontrando SPEEDWEEK.com a Jerez. "Mio padre ha sempre pagato tutto di tasca sua e ora è finita".

Orelac si concentrerà sul Campionato del Mondo Supersport nel 2024. Il team è presente nella categoria di media cilindrata dal 2015, sempre su Kawasaki fino alla fine del 2021. Nel 2022 è avvenuto il passaggio alla Ducati e l'anno prossimo verranno utilizzate due Panigale V2.

"La Ducati è costosa, ma con loro si ottiene un buon materiale. Con Kawasaki non è così", afferma Nacho Calero, che ha partecipato a un totale di 79 gare Supersport dal 2013 al 2019. Non è chiaro chi siederà sulle due Ducati: la collaborazione con Raffaele De Rosa si concluderà dopo due anni.

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Grassetto = confermato ufficialmente