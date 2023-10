Um estrondo para o dinheiro: a equipa de clientes da Kawasaki termina a sua atividade

A equipa Orelac está envolvida no Campeonato Mundial de Superbike desde 2018, sempre com motos Kawasaki. Uma vez que a equipa não recebe qualquer apoio, a cooperação com a Ducati no Campeonato do Mundo de Supersport está a ser alargada.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Orelac é Calero soletrado ao contrário, o nome de família do proprietário da equipa, José Calero. O espanhol compete no Campeonato Mundial de Superbike com a sua equipa desde 2018: nos primeiros dois anos com o piloto Tati Mercado, seguido por Maximilian Scheib e Isaac Vinales, e desde 2022 Oliver König tem estado sentado na ZX-10RR.

Quando Jonathan Rea venceu seis campeonatos do mundo consecutivos, de 2015 a 2020, a Kawasaki tinha uma série de equipas e a ZX-10R era o pacote mais forte na altura. Mas esses dias de glória já lá vão. Durante anos, apenas o excelente Rea esteve consistentemente no pódio para os Verdes, e as equipas de clientes da Kawasaki caíram na insignificância.

O chefe de equipa Manuel Puccetti estava prestes a saltar para a Ducati. Só porque a Kawasaki lhe ofereceu uma moto de fábrica para a última prova da época de 2023 e a perspetiva de uma moto de fábrica para 2024 é que o italiano se manteve fiel ao fabricante japonês.

Não é o caso da equipa Orelac. "Nunca tivemos qualquer apoio da Kawasaki e fomos sempre adiados para o próximo ano", queixou-se Nacho Calero, o filho do proprietário, quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com em Jerez. "O meu pai sempre pagou tudo do seu próprio bolso, e agora acabou."

A Orelac vai concentrar-se no Campeonato do Mundo de Supersport em 2024. A equipa está na categoria de média cilindrada desde 2015, também na Kawasaki até ao final de 2021. Em 2022, foi efectuada a mudança para a Ducati e, no próximo ano, serão utilizadas duas Panigale V2.

"A Ducati é cara, mas com eles obtém-se bom material. Não é assim com a Kawasaki", diz Nacho Calero, que competiu em um total de 79 corridas de Supersport de 2013 a 2019. Quem vai sentar-se nas duas Ducati não é claro - a colaboração com Raffaele De Rosa chegará ao fim após dois anos.

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie? Adam Norrodin?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Negrito = oficialmente confirmado