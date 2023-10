Jerez, manche 1 : Bautista champion du monde SBK 2023 avec une victoire

Avec la victoire d'Álvaro Bautista lors de la première course à Jerez, le championnat du monde de Superbike 2023 est décidé. Philipp Öttl, sixième, a réalisé une course solide, malchance pour Aegerter. BMW et Honda souffrent.

Le thermomètre affichait un agréable 23 degrés au départ de la première manche du championnat du monde Superbike 2023 à Jerez. Le soleil brillait et, en signant la pole position, Álvaro Bautista (Ducati) s'était mis dans les meilleures conditions pour remporter son deuxième titre consécutif. Aux côtés de l'Espagnol, Dominique Aegerter (Yamaha) et Alex Lowes (Kawasaki) étaient sur la première ligne.

Bautista a maintenu sa position au départ et a mené la course. Dès le deuxième tour, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), qui n'était parti qu'en septième position, était son premier poursuivant. Après seulement sept tours, Jonathan Rea était déjà troisième, à 3,6 secondes.

Pendant dix tours, Razgatlioglu a suivi Bautista comme son ombre, puis le pilote Yamaha a fait parler la poudre et l'Espagnol s'est imposé sans coup férir, devenant ainsi le champion du monde incontesté. A un moment donné, le pilote de 38 ans a mené de plus de 4 secondes, mais sur la ligne d'arrivée, il ne restait plus que 1,2 seconde, car le désormais double champion du monde faisait signe à ses fans. Andrea Locatelli a franchi la ligne d'arrivée en troisième position.

Après un vendredi raté, Jonathan Rea (Kawasaki) a réussi à limiter les dégâts en terminant quatrième. Le pilote Kawasaki n'a toutefois terminé que 0,6 seconde devant les pilotes Ducati Danilo Petrucci (5e) et Philipp Öttl (6e). L'Allemand a réalisé une course solide et n'a perdu la 5e place que dans le dernier tour.

Dominique Aegerter a joué de malchance en perdant rapidement des positions et en s'arrêtant au stand en raison d'un problème technique. Le Suisse n'a terminé que 18e.

La première course a été amère pour Honda et BMW. Les pilotes d'usine HRC Iker Lecuona (9e) et Xavi Vierge (10e) n'ont réussi à se classer dans le top 10 que grâce à de nombreux abandons, les pilotes BMW Garrett Gerloff et Michael van der Mark ont chuté et Scott Redding a abandonné la course dans une position désespérée. Loris Baz a terminé 13e avec la meilleure M1000RR.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bautista devant Lowes et Rea dans le premier virage, puis Aegerter, Gardner et Razgatlioglu. Öttl perd une position et se retrouve septième.



Premier tour : Bautista devant Rea et Lowes. Razgatlioglu a gagné trois positions et est quatrième. Aegerter 7e, Öttl 9e et Alt 22e. Gerloff 12e, meilleur pilote BMW.



Tour 2 : Bautista devant Razgatlioglu et Rea - un début de course endiablé pour le pilote Yamaha. Aegerter recule à la 12e place.



Tour 3 : Bautista devance Razgatlioglu de 0,4 sec et Rea de 1,3 sec. Öttl 8e, Gerloff 11e et Aegerter seulement 15e.



Tour 4 : Razgatlioglu met la pression sur Bautista en 1:40,351 min, mais le pilote Ducati reste cool. Gardner chute en tentant de dépasser Bassani.



Tour 5 : Rea (3e) est déjà à 2,2 sec. Öttl septième. Aegerter rentre au stand pour faire contrôler sa moto.



Tour 6 : Bautista et Razgatlioglu en 0,2 sec et déjà 2,7 sec devant Rea et Lowes. Bassani, Öttl, Rinaldi, Petrucci et Gerloff se battent pour la 6e place, Aegerter est de nouveau en course.



Tour 7 : Les as Honda Xavi Vierge et Iker Lecuona seulement 11e et 12e, Redding se traîne à la 18e place.



Tour 8 : Rea, Lowes et Locatelli se battent pour la 3e place, Öttl mène le groupe pour la 6e place.





Tour 9 : Seuls Bautista et Razgatlioglu passent sous les 1:41 min. Redding rentre au stand.



Tour 10 : Öttl (6e) s'est détaché de 0,9 sec. Gerloff chute mais poursuit la course.



11e tour : Bautista a semé Razgatlioglu pour 1,5 sec. Chute de van der Mark - déjà le troisième pilote BMW en difficulté.



Tour 12 : Rea sous la pression de Locatelli. Petrucci (7e) rattrape Öttl (6e). Ruiu sort de la piste avec une panne.



Tour 13 : Bautista devance Razgatlioglu de 2,8 sec et Locatelli, qui a dépassé Rea dans le dernier virage. Lowes, Öttl et Petrucci se battent pour la 5e place, Lecuona 10e. Baz, 14e, meilleur pilote BMW.



Tour 14 : Chute de Bassani après un dépassement de Rinaldi.



Tour 15 : Bautista devance Razgatlioglu de 3,6 sec et Locatelli de 9,7 sec. Öttl toujours en lutte pour la 5e place.



Tour 16 : Pénalité de long lap pour Rinaldi.



Tour 17 : Öttl s'empare de la 5e place de Lowes, Petrucci passe également devant le pilote Kawasaki.



Tour 18 : Öttl et Petrucci à la lutte pour la 5e place. .



Tour 19 : Bautista prend de la vitesse et salue les fans dans les tribunes. Petrucci passe Öttl pour la 5e place.



Dernier tour : Bautista gagne devant Razgatlioglu et Locatelli. Öttl sixième.