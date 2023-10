Jerez, gara 1: Bautista con la vittoria Campione del Mondo SBK 2023

Il termometro segnava 23 gradi alla partenza del primo round del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez. Il sole splendeva e con la pole position, Álvaro Bautista (Ducati) aveva creato le migliori condizioni per vincere il suo secondo titolo consecutivo. Lo spagnolo è stato affiancato in prima fila da Dominique Aegerter (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki).

Bautista ha mantenuto la sua posizione alla partenza e ha condotto la gara. Dal secondo giro, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che era partito solo dal 7° posto, è stato il suo primo inseguitore. Dopo soli sette giri, Jonathan Rea era già terzo con un ritardo di 3,6 secondi.

Razgatlioglu ha seguito Bautista come un'ombra per dieci giri, poi il pilota della Yamaha ha esaurito la sua polvere e lo spagnolo ha conquistato una vittoria incontrastata, ormai inattaccabile come campione del mondo. In alcuni momenti il 38enne ha avuto un vantaggio di oltre 4 secondi, ma al traguardo era di soli 1,2 secondi mentre il due volte campione del mondo salutava i tifosi. Andrea Locatelli ha tagliato il traguardo in terza posizione.

Dopo un venerdì difficile, Jonathan Rea (Kawasaki) ha limitato i danni in quarta posizione. Tuttavia, il pilota della Kawasaki ha concluso con soli 0,6 secondi di vantaggio sui piloti Ducati Danilo Petrucci (5°) e Philipp Öttl (6°). Il tedesco ha condotto una gara intensa e ha perso il 5° posto solo all'ultimo giro.

Dominique Aegerter è stato sfortunato: ha perso rapidamente posizioni e ha dovuto fare una sosta ai box per un problema tecnico. Lo svizzero si è piazzato lontano, al 18° posto.

La prima gara è stata amara per Honda e BMW. I piloti HRC Iker Lecuona (9°) e Xavi Vierge (10°) sono entrati nella top 10 solo grazie a numerosi ritiri, i piloti BMW Garrett Gerloff e Michael van der Mark sono caduti, Scott Redding si è ritirato dalla gara in una posizione disperata. Loris Baz ha portato a casa la migliore M1000RR al 13° posto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bautista precede Lowes e Rea alla prima curva, poi Aegerter, Gardner e Razgatlioglu. Öttl perde una posizione ed è settimo.



Giro 1: Bautista davanti a Rea e Lowes. Razgatlioglu recupera tre posizioni ed è quarto. Aegerter è 7°, Öttl 9° e Alt 22°. Gerloff 12° è il miglior pilota BMW.



Giro 2: Bautista precede Razgatlioglu e Rea - una fase iniziale furiosa del pilota Yamaha. Aegerter è sceso al 12° posto.



Giro 3: Bautista ha 0,4 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e 1,3 secondi su Rea. Öttl è 8°, Gerloff 11° e Aegerter solo 15°.



Giro 4: Razgatlioglu mette pressione a Bautista in 1:40.351 min, ma il pilota Ducati rimane freddo. Gardner cade mentre cerca di superare Bassani.



Giro 5: Rea (3°) ha già un ritardo di 2,2 secondi. Öttl settimo. Aegerter rientra ai box per far controllare la sua moto.



Giro 6: Bautista e Razgatlioglu a 0,2 secondi e già 2,7 secondi davanti a Rea e Lowes. Bassani, Öttl, Rinaldi, Petrucci e Gerloff lottano per il 6° posto. Aegerter torna in gara.



Giro 7: Gli assi della Honda Xavi Vierge e Iker Lecuona sono solo 11° e 12°, mentre Redding è 18°.



Giro 8: Rea, Lowes e Locatelli sono in lotta per il 3° posto, mentre Öttl è in testa al gruppo per il 6°.





Giro 9: Solo Bautista e Razgatlioglu scendono sotto l'1:41. Redding rientra ai box.



Giro 10: Öttl (6°) si stacca di 0,9 secondi. Gerloff cade ma continua la gara.



Giro 11: Bautista stacca Razgatlioglu di 1,5 secondi. Van der Mark cade - già il terzo pilota BMW con problemi.



Giro 12: Rea sotto pressione da parte di Locatelli. Petrucci (7°) raggiunge Öttl (6°). Ruiu si ritira per un difetto.



13° giro: Bautista ha 2,8 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e Locatelli, che ha superato Rea all'ultima curva. Lowes, Öttl e Petrucci lottano per il 5° posto, Lecuona 10°. Baz al 14° posto, miglior pilota BMW.



Giro 14: Bassani cade dopo aver superato Rinaldi.



Giro 15: Bautista ha 3,6 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e 9,7 secondi su Locatelli. Öttl è ancora in lotta per il 5° posto.



Giro 16: Penalità di un giro lungo per Rinaldi.



17° giro: Öttl conquista il 5° posto da Lowes, Petrucci passa anche il pilota della Kawasaki.



Giro 18: Öttl e Petrucci in lotta per il 5° posto.



Giro 19: Bautista prende velocità e saluta i tifosi sugli spalti. Petrucci passa Öttl per il 5° posto.



Ultimo giro: Bautista vince davanti a Razgatlioglu e Locatelli. Öttl sesto.