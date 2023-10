Jerez, corrida 1: Bautista com vitória Campeão do Mundo SBK 2023

Com a vitória de Álvaro Bautista na primeira corrida em Jerez, o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 está decidido. Philipp Öttl fez uma corrida forte em sexto lugar, má sorte para Aegerter. BMW e Honda sofrem.

O termómetro mostrava uns agradáveis 23 graus no início da primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Jerez. O sol estava a brilhar e, com a pole position, Álvaro Bautista (Ducati) criou as melhores condições para conquistar o seu segundo título consecutivo. O espanhol foi acompanhado na primeira linha por Dominique Aegerter (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki).

Bautista manteve a sua posição no início e liderou a corrida. A partir da segunda volta, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que tinha partido apenas do 7º lugar, foi o seu primeiro perseguidor. Depois de apenas sete voltas, Jonathan Rea já estava 3,6 segundos atrás, em terceiro.

Razgatlioglu seguiu Bautista como uma sombra durante dez voltas, depois o piloto da Yamaha esgotou o seu pó e o espanhol conquistou uma vitória incontestada, agora inatacável como Campeão do Mundo. Em alguns momentos, o piloto de 38 anos liderou por mais de 4 segundos, mas na linha de chegada foi apenas 1,2 segundos enquanto o agora bicampeão mundial acenava aos fãs. Andrea Locatelli cruzou a linha de chegada em terceiro lugar.

Depois de uma sexta-feira atribulada, Jonathan Rea (Kawasaki) conseguiu uma sólida limitação de danos em quarto. No entanto, o piloto da Kawasaki terminou apenas 0,6 segundos à frente dos pilotos da Ducati Danilo Petrucci (5º) e Philipp Öttl (6º). O alemão fez uma corrida forte e só perdeu o 5º lugar na última volta.

Dominique Aegerter não teve sorte, pois perdeu rapidamente posições e teve de fazer uma paragem nas boxes devido a um problema técnico. O suíço terminou num distante 18º lugar.

A primeira corrida foi amarga para a Honda e a BMW. Os pilotos de fábrica da HRC, Iker Lecuona (9º) e Xavi Vierge (10º), só conseguiram entrar no top 10 graças a numerosas desistências. Os pilotos da BMW, Garrett Gerloff e Michael van der Mark, caíram e Scott Redding retirou-se da corrida numa posição desesperada. Loris Baz trouxe a melhor M1000RR para casa em 13º lugar.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Bautista à frente de Lowes e Rea na primeira curva, depois Aegerter, Gardner e Razgatlioglu. Öttl perde uma posição e é sétimo.



Volta 1: Bautista na frente de Rea e Lowes. Razgatlioglu recuperou três posições e é quarto. Aegerter em 7º, Öttl em 9º e Alt em 22º. Gerloff em 12º é o melhor piloto da BMW.



Volta 2: Bautista à frente de Razgatlioglu e Rea - uma fase de abertura furiosa do piloto da Yamaha. Aegerter caiu para o 12º lugar.



Volta 3: Bautista 0.4 seg. à frente de Razgatlioglu e 1.3 seg. à frente de Rea. Öttl em 8º, Gerloff em 11º e Aegerter apenas em 15º.



Volta 4: Razgatlioglu pressiona Bautista em 1:40.351 min, mas o piloto da Ducati mantém-se calmo. Gardner despista-se ao tentar ultrapassar Bassani.



Volta 5: Rea (3º) já está 2,2 segundos atrás. Öttl em sétimo. Aegerter entra nas boxes para verificar a sua mota.



Volta 6: Bautista e Razgatlioglu dentro de 0,2 seg. e já com 2,7 seg. de vantagem sobre Rea e Lowes. Bassani, Öttl, Rinaldi, Petrucci e Gerloff lutam pelo 6º lugar. Aegerter regressa à corrida.



Volta 7: Os ases da Honda Xavi Vierge e Iker Lecuona apenas em 11º e 12º. Redding segue em 18º.



Volta 8: Rea, Lowes e Locatelli estão a lutar pelo 3º lugar com Öttl a liderar o pelotão em 6º.





Volta 9: Apenas Bautista e Razgatlioglu vão abaixo de 1:41 min. Redding entra nas boxes.



Volta 10: Öttl (6º) afastou-se por 0,9 seg. Gerloff despista-se mas continua a corrida.



Volta 11: Bautista afasta-se de Razgatlioglu por 1.5 seg. Van der Mark despista-se - já é o terceiro piloto da BMW com problemas.



Volta 12: Rea sob pressão de Locatelli. Petrucci (7º) alcança Öttl (6º). Ruiu sai da pista com um defeito.



Volta 13: Bautista 2.8 seg. à frente de Razgatlioglu e Locatelli, que ultrapassou Rea na última curva. Lowes, Öttl e Petrucci lutam pelo 5º lugar, Lecuona em 10º. Baz em 14º lugar, o melhor piloto da BMW.



Volta 14: Bassani cai depois de ultrapassar Rinaldi.



Volta 15: Bautista 3.6 seg. à frente de Razgatlioglu e 9.7 seg. à frente de Locatelli. Öttl continua na luta pelo 5º lugar.



Volta 16: Punição de longa volta para Rinaldi.



Volta 17: Öttl ganha o 5º lugar de Lowes, Petrucci também passa o piloto da Kawasaki.



Volta 18: Öttl e Petrucci lutam pelo 5º lugar.



Volta 19: Bautista acelera e acena para os fãs nas bancadas. Petrucci passa Öttl para o 5º lugar.



Última volta: Bautista vence à frente de Razgatlioglu e Locatelli. Öttl em sexto.