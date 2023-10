Álvaro Bautista (Ducati) gana a lo grande el Mundial de SBK 2023

Con un traje de cuero especial en la vuelta de salida, Álvaro Bautista demostró lo que es para Ducati: ¡un chico de oro! El piloto de 38 años ha ganado la increíble cifra de 25 carreras en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023, y el domingo podría elevar ese número a 26 ó 27. Y después de su redentor primer título mundial el año pasado (once años después de Carlos Checa), el español se coronó Campeón del Mundo con Ducati por segunda vez al ganar la primera carrera en Jerez.

Al final, ganar la primera carrera fue sólo una formalidad, ya que Bautista llegó a la final con una ventaja de 60 puntos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha), necesitando sólo dos puntos.



"Después de Portimão todo el mundo me dijo que sólo necesitaba dos puntos, ¡pero yo no pensé en eso en absoluto! Quería hacerlo lo mejor posible y eso significaba luchar por la victoria, y así fue", sonrió Bautista al hablar con SPEEDWEEK.com. "En mi opinión, la mejor manera de ganar un campeonato del mundo es ganar la carrera decisiva. Y también es la mejor manera de terminar una temporada".

Al principio, la 25ª victoria de la temporada no parecía cantada. Razgatlioglu le siguió como una sombra hasta la mitad de la carrera y le presionó mucho. Sólo entonces Bautista se distanció 4 segundos en algunos momentos.



"En las primeras vueltas estaba un poco tenso porque había algunas zonas húmedas y no quería cometer ningún error", admitió el piloto de Ducati. "Después de algunas vueltas me he relajado y he podido rodar a mi ritmo. A falta de cuatro vueltas sólo quería terminar. He bajado el ritmo, sobre todo en las dos últimas vueltas, y he comprobado que todo terminaba correctamente. Supongo que es normal hablar de una carrera normal de antemano pero luego hay que pensar en el título".

En la vuelta de salida, Bautista y Razgatlioglu se detuvieron y mantuvieron una larga charla. ¿De qué se trató?



"Me felicitó y yo le felicité porque ha hecho una temporada increíblemente fuerte", elogió el bicampeón del mundo. "Con mis resultados -25 victorias y muchos podios- mantuvo abierta la lucha por el título hasta la última cita. Eso significa que tuvo una actuación sobresaliente y no cometió errores. Tener como adversario a un piloto como él es difícil. Siempre tienes que estar en guardia y atacar porque si pierdes puntos, Toprak está ahí".