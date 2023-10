Álvaro Bautista (Ducati) a remporté le championnat du monde SBK 2023 avec style

Avec une combinaison de cuir spéciale sur le circuit de sortie, Álvaro Bautista a montré ce qu'il était pour Ducati - un golden boy ! À 38 ans, il a remporté l'incroyable palmarès de 25 courses dans le championnat du monde de Superbike 2023, un chiffre qu'il pourrait encore porter à 26 ou 27 dimanche. Et après son premier titre de champion du monde salvateur l'année dernière (onze ans après Carlos Checa), l'Espagnol a été couronné pour la deuxième fois champion du monde avec Ducati en remportant la première course à Jerez.

Finalement, la victoire lors de la première course n'était qu'une formalité, car Bautista arrivait en finale avec 60 points d'avance sur Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et n'avait besoin que de deux points.



"Après Portimão, tout le monde m'a dit que je n'avais besoin que de deux points, mais je n'y pensais pas du tout ! Je voulais faire de mon mieux et cela signifiait me battre pour la victoire, et c'est ce qui s'est passé", a déclaré Bautista en souriant à SPEEDWEEK.com. "À mon avis, la meilleure façon de gagner un championnat du monde est de gagner la course décisive. Et c'est aussi la meilleure façon de terminer une saison".

Au début, cette 25e victoire de la saison ne semblait pas être une sinécure. Jusqu'à la mi-course, Razgatlioglu le suivait comme son ombre et mettait une bonne pression. Ce n'est qu'ensuite que Bautista a pris 4 secondes d'avance.



"Dans les premiers tours, j'étais un peu tendu parce qu'il y avait quelques endroits humides et je ne voulais pas faire d'erreur", a admis le pilote Ducati. "Après quelques tours, je me suis détendu et j'ai pu rouler à mon rythme. A quatre tours de la fin, je voulais juste finir. J'ai ralenti, surtout dans les deux derniers tours, et j'ai vérifié que tout se terminait correctement. Je pense que c'est normal de parler d'une course normale avant, mais de devoir ensuite penser au titre".

Lors du tour de sortie, Bautista et Razgatlioglu se sont arrêtés et ont longuement discuté. De quoi s'agissait-il ?



"Il m'a félicité et je l'ai félicité parce qu'il a fait une saison incroyable", s'est félicité le double champion du monde. "Avec mes résultats - 25 victoires et de nombreux podiums - il a gardé la lutte pour le titre ouverte jusqu'au dernier meeting. Cela signifie qu'il a eu une performance exceptionnelle et qu'il n'a pas fait d'erreur. Avoir un pilote comme lui comme adversaire est difficile. Il faut toujours être sur le qui-vive et attaquer, car si vous laissez échapper des points, Toprak sera là".