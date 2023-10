Álvaro Bautista (Ducati) ha vinto in grande stile il Campionato del Mondo SBK 2023

Con la sua 25esima vittoria stagionale, Álvaro Bautista si è assicurato una vittoria dominante nel Campionato Mondiale Superbike 2023 nel primo round di Jerez. Alla fine, il pilota della Ducati non è stato così forte come credeva.

Con una speciale tuta di pelle nel giro di lancio, Álvaro Bautista ha mostrato ciò che è per la Ducati: un ragazzo d'oro! Il 38enne ha vinto l'incredibile numero di 25 gare nel Campionato Mondiale Superbike 2023, e domenica potrebbe portare questo numero a 26 o 27. Dopo il suo primo titolo iridato, conquistato lo scorso anno (undici anni dopo Carlos Checa), lo spagnolo si è laureato per la seconda volta Campione del Mondo con la Ducati vincendo la prima gara a Jerez.

Alla fine, vincere la prima gara è stata solo una formalità, perché Bautista è arrivato alla finale con 60 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha), a cui mancavano solo due punti.



"Dopo Portimão tutti mi dicevano che mi servivano solo due punti, ma io non ci pensavo affatto! Volevo fare del mio meglio e questo significava lottare per la vittoria, e così è stato", ha detto Bautista sorridendo a SPEEDWEEK.com. "Secondo me, il modo migliore per vincere un campionato del mondo è vincere la gara decisiva. Ed è anche il modo migliore per finire una stagione".

All'inizio, la 25a vittoria della stagione non sembrava scontata. Razgatlioglu lo ha seguito come un'ombra fino a metà gara e ha esercitato una forte pressione. Solo a quel punto Bautista si è staccato di 4 secondi.



"Nei primi giri ero un po' teso perché c'erano alcune chiazze di umidità e non volevo commettere errori", ha ammesso il pilota della Ducati. "Dopo qualche giro mi sono rilassato e sono riuscito a fare il mio ritmo. A quattro giri dalla fine volevo solo finire. Ho rallentato, soprattutto negli ultimi due giri, e ho controllato che tutto finisse correttamente. Credo sia normale parlare di una gara normale prima, ma poi bisogna pensare al titolo".

All'ultimo giro, Bautista e Razgatlioglu si sono fermati a parlare a lungo. Di cosa si è trattato?



"Si è congratulato con me e io mi sono congratulato con lui perché ha corso una stagione incredibilmente forte", ha lodato il due volte campione del mondo. "Con i miei risultati - 25 vittorie e molti podi - ha tenuto aperta la lotta per il titolo fino all'ultimo incontro. Questo significa che ha avuto una prestazione eccezionale e non ha commesso errori. Avere un pilota come lui come avversario è difficile. Bisogna sempre stare in guardia e attaccare perché se si perdono punti, Toprak è lì".