Álvaro Bautista (Ducati) venceu o Campeonato do Mundo de SBK 2023 em grande estilo

Com a sua 25ª vitória da época, Álvaro Bautista assegurou uma vitória dominante no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 na primeira ronda em Jerez. No final, o piloto da Ducati não foi tão duro como pensava.

Com um fato de cabedal especial na volta de saída, Álvaro Bautista mostrou o que é para a Ducati - um menino de ouro! O piloto de 38 anos venceu umas incríveis 25 corridas no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 e, no domingo, pode aumentar esse número para 26 ou 27. E depois do seu redentor primeiro título do Campeonato do Mundo no ano passado (onze anos depois de Carlos Checa), o espanhol coroou-se Campeão do Mundo com a Ducati pela segunda vez ao vencer a primeira corrida em Jerez.

No final, vencer a primeira corrida foi apenas uma formalidade, já que Bautista chegou à final com 60 pontos de vantagem sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha), precisando apenas de dois pontos.



"Depois de Portimão toda a gente me disse isso, que eu só precisava de dois pontos - mas eu não pensei nisso de todo! Queria dar o meu melhor e isso significava lutar pela vitória - e foi assim que aconteceu," sorriu Bautista ao falar com o SPEEDWEEK.com. "Na minha opinião, a melhor forma de ganhar um campeonato do mundo é ganhar a corrida decisiva. E também é a melhor maneira de terminar uma temporada."

No início, a 25ª vitória da época não parecia ser um dado adquirido. Razgatlioglu seguiu-o como uma sombra até meio da corrida e colocou muita pressão. Só então é que Bautista se distanciou por 4 segundos em alguns momentos.



"Nas primeiras voltas estava um pouco tenso porque havia algumas zonas húmidas e não queria cometer um erro", admitiu o piloto da Ducati. "Depois de algumas voltas relaxei e consegui manter o meu ritmo. A quatro voltas do fim, só queria terminar a corrida. Abrandei, principalmente nas duas últimas voltas, e verifiquei que tudo tinha acabado corretamente. Acho que é normal falar de uma corrida normal antes, mas depois temos de pensar no título."

Na última volta, Bautista e Razgatlioglu pararam e tiveram uma longa conversa. De que é que se tratou?



"Ele felicitou-me e eu felicitei-o porque ele fez uma época incrivelmente forte", elogiou o bicampeão do mundo. "Com os meus resultados - 25 vitórias e muitos pódios - ele manteve a luta pelo título aberta até ao último encontro. Isso significa que ele teve um desempenho excecional e não cometeu erros. Ter um piloto como ele como adversário é difícil. Temos de estar sempre atentos e atacar, porque se perdermos pontos, Toprak está lá."