Philipp Öttl se equivocó en el recuento y aún así brilló

Sexto el viernes, sexto en la calificación y sexto en la primera carrera: Philipp Öttl, del Team Go Eleven Ducati, también muestra un gran rendimiento en el Campeonato del Mundo de Superbike en Jerez.

Fortalecido mentalmente, Philipp Öttl regresó del parón veraniego y desde entonces ha encandilado a su equipo Go-Eleven y a sus seguidores con actuaciones impecables. En las nueve carreras disputadas en Magny-Cours, Aragón y Portimao, el piloto de Ducati rugió entre los 10 primeros en ocho ocasiones, y en su circuito insignia de Jerez, donde ganó su único GP de Moto3 en 2018, también tuvo una actuación virtuosa: sexto el viernes, sexto en la clasificación y sexto en la primera carrera. Incluso podría haber sido quinto, ¡pero Philipp se equivocó al contar una vuelta!

Pero desde el principio. "La salida en sí no fue mala, ni siquiera la primera vuelta", dijo Philipp a SPEEDWEEK.com cuando nos encontramos. "Tuve que tomar una trazada ancha dos veces en la curva 6, pero luego me recompuse y fue bien. Mi jefe de equipo ha hecho un buen trabajo ayudándome con la elección de neumáticos: he optado por el neumático duro trasero. Esa fue la clave del éxito de la carrera".

Öttl remontó desde la primera vuelta en novena posición y se abrió paso entre varios rivales a lo largo de las 19 vueltas siguientes. Por momentos, sólo el ganador final Álvaro Bautista (Ducati) fue más rápido que Philipp, y cuando superó al quinto clasificado, Alex Lowes, incluso pareció temporalmente que podía terminar tercero.

"Intenté deshacerme de Petrucci pasando a Lowes lo más rápido posible", explicó el bávaro. "Pero él también pasó a Lowes enseguida, así que eso no me ayudó".

Öttl terminó sexto por tercera vez esta temporada, incluso fue quinto una vez al principio de la temporada en Australia. "Estoy contento, no es ningún problema", sonríe el piloto de 27 años, que aún no tiene trabajo para 2024. "Volver a estar entre los 10 primeros, de momento no puedo hacerme más publicidad".

Lo único negativo fue perder contra Petrucci, el italiano pasó a Philipp al principio de la última vuelta. "Estaba seguro de que estaba en la última vuelta", admitió Öttl, que celebró prematuramente su quinto puesto y cerró gas. "Si no, le habría dado más guerra, sin duda habría intentado mantenerme delante de él".