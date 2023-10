Philipp Öttl s'est trompé - et a quand même brillé

Sixième vendredi, sixième lors des qualifications et sixième lors de la première course : Philipp Öttl, du team Go Eleven Ducati, réalise également de belles performances au championnat du monde de Superbike à Jerez.

Philipp Öttl est revenu mentalement renforcé de la pause estivale et enchante depuis son équipe Go-Eleven et ses fans avec des performances irréprochables. Lors des neuf courses à Magny-Cours, Aragon et Portimao, le pilote Ducati s'est classé huit fois dans le top 10. Sur son circuit de prédilection à Jerez, où il a remporté son seul GP Moto3 en 2018, il a également fait preuve de virtuosité : sixième le vendredi, sixième en qualifications et sixième en première course. Il aurait même pu se classer cinquième, mais Philipp s'est trompé d'un tour !

Mais reprenons depuis le début. "Le départ en soi n'était pas mauvais, pas plus que le premier tour", a raconté Philipp lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "J'ai dû prendre deux fois une ligne large dans le virage 6, mais je me suis ressaisi et ça s'est bien passé. Mon chef d'équipe a fait un bon travail en m'aidant à choisir les pneus - j'ai pris le pneu arrière dur. C'était la clé d'une course réussie".

Öttl est revenu en neuvième position du premier tour et s'est battu pour passer plusieurs adversaires au cours des 19 tours suivants. Par moments, seul le futur vainqueur Alvaro Bautista (Ducati) a été plus rapide que Philipp, et lorsqu'il a dépassé le cinquième Alex Lowes, il a même semblé temporairement pouvoir terminer troisième.

"J'ai essayé de semer Petrucci en dépassant Lowes aussi vite que possible", a expliqué le Bavarois. "Mais il a aussi dépassé Lowes immédiatement, ce qui ne m'a pas aidé".

Öttl a terminé sixième pour la troisième fois de la saison, il avait même été cinquième une fois en début de saison en Australie. "Je suis content, ce n'est pas un problème", a souri le pilote de 27 ans, qui n'a pas encore de travail pour 2024. "De nouveau dans le top 10, pour l'instant je ne peux pas faire plus de publicité pour moi".

Seule ombre au tableau, la défaite contre Petrucci, l'Italien passant devant Philipp à l'entrée du dernier tour. "J'étais sûr d'être dans le dernier tour", a admis Öttl, qui a fêté prématurément sa cinquième place en fermant les gaz. "Sinon, je lui aurais livré une bataille plus acharnée, j'aurais de toute façon essayé de rester devant lui".