Philipp Öttl ha sbagliato i conti e ha brillato lo stesso

Mentalmente rafforzato, Philipp Öttl è tornato dalla pausa estiva e da allora ha incantato il suo team Go-Eleven e i suoi fan con prestazioni impeccabili. Nelle nove gare di Magny-Cours, Aragon e Portimao, il pilota della Ducati è entrato nella top 10 per otto volte, e anche sulla sua pista di riferimento, Jerez, dove ha vinto il suo unico GP in Moto3 nel 2018, si è comportato in modo virtuoso: sesto venerdì, sesto in qualifica e sesto nella prima gara. Poteva anche essere il 5° posto, ma Philipp ha sbagliato il conteggio di un giro!

Ma fin dall'inizio. "La partenza in sé non è stata male, nemmeno il primo giro", ha detto Philipp a SPEEDWEEK.com quando ci siamo incontrati. "Ho dovuto prendere una linea larga due volte alla curva 6, ma poi mi sono ripreso ed è andata bene. Il mio capo equipaggio ha fatto un buon lavoro aiutandomi con la scelta degli pneumatici: ho scelto la gomma posteriore dura. Questa è stata la chiave per una gara di successo".

Öttl ha rimontato dal primo giro in nona posizione e ha lottato per superare diversi avversari nei 19 giri successivi. In alcuni momenti, solo il vincitore finale Alvaro Bautista (Ducati) è stato più veloce di Philipp e quando ha superato Alex Lowes, quinto classificato, sembrava che potesse arrivare terzo.

"Ho cercato di scrollarmi di dosso Petrucci passando Lowes il più velocemente possibile", ha spiegato il bavarese. "Ma anche lui ha passato Lowes subito, quindi questo non mi ha aiutato".

Öttl si è classificato sesto per la terza volta in questa stagione, era stato anche quinto all'inizio della stagione in Australia. "Sono contento, non c'è alcun problema", ha sorriso il 27enne, che non ha ancora un lavoro per il 2024. "Sono tornato nella top-10, al momento non posso farmi più pubblicità".

L'unica nota negativa è stata la sconfitta con Petrucci, il quale ha superato Philipp all'inizio dell'ultimo giro. "Ero sicuro di essere all'ultimo giro", ha ammesso Öttl, che ha festeggiato prematuramente il suo quinto posto e ha chiuso il gas. "Altrimenti gli avrei dato filo da torcere, avrei sicuramente cercato di stargli davanti".