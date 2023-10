Philipp Öttl fez contas erradas - e ainda assim brilhou



por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Gold & Goose

Sexto na sexta-feira, sexto na qualificação e sexto na primeira corrida: Philipp Öttl, da Team Go Eleven Ducati, também mostra um forte desempenho no Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez.

