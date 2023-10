Jonathan Rea (4º): "Bautista ya ha ganado bastante".

En los dos últimos años, a Jonathan Rea se le ha visto a menudo frustrado, pero pocas veces tanto como en Jerez tras su 13ª posición del viernes. Pero en la Superpole, el campeón del mundo de récord sorprendió a todos al terminar cuarto, una posición que también ocupó en la primera carrera. Sólo el Campeón del Mundo de Ducati Álvaro Bautista y los pilotos oficiales de Yamaha Toprak Razgatlioglu y Andrea Locatelli fueron más rápidos. Sin embargo, Danilo Petrucci (Ducati), Philipp Öttl (Ducati) y su compañero de equipo Alex Lowes (Kawasaki) ¡terminaron a sólo dos segundos de Rea!



"La Superpole nos hizo parecer mejores de lo que realmente éramos", dijo Rea en pequeña ronda de periodismo. "Las primeras vueltas fueron emocionantes, pero mi objetivo realista era el top-5. Por supuesto que me hubiera gustado acabar en el podio, siempre aspiro a ello. Pero cuando fui cuarto por detrás de Loka, pensé que, teniendo en cuenta dónde estábamos el viernes, no está mal. El estado de la pista aún no era el ideal en la primera carrera".

Rea fue el único competidor que confió en el neumático trasero SC0, y eso supuso un gran avance.



"¡Realmente ha sido un gran paso adelante! Probé el SC0 durante una vuelta en el tercer entrenamiento e inmediatamente la moto se sintió normal. Los neumáticos Pirelli son cada vez más blandos, pero no se adaptan a la ZX-10RR", repitió el piloto de Kawasaki. "Primero queríamos asegurar el tercer puesto en el Campeonato del Mundo, que ya está hecho. Por lo tanto, podemos pensar en otras cosas para el domingo. En la carrera al sprint podría tener en cuenta la SCX".

Después de seis títulos consecutivos, Rea tuvo que felicitar a Razgatlioglu en 2021 y a Bautista en 2022/2023 por el campeonato del mundo. Para Rea, el español es un digno campeón del mundo.



"He felicitado a Álvaro, se merecía absolutamente el título. Pero para mi gusto ya ha ganado suficiente", bromeó Rea. "Conozco la importancia de un campeonato del mundo y por eso hay que darle respeto y felicitarle, también a su equipo y a su familia. Ya ha ganado tres títulos mundiales, eso es muy fuerte".