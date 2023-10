Jonathan Rea (4e) : "Bautista a suffisamment gagné

Ces deux dernières années, Jonathan Rea a souvent été frustré, mais rarement autant qu'à Jerez après sa 13e place du vendredi. Mais le champion du monde record a surpris en se classant quatrième en superpole et a conservé cette position lors de la première course. Seuls le champion du monde Ducati Álvaro Bautista et les pilotes d'usine Yamaha Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli ont été plus rapides. Toutefois, Danilo Petrucci (Ducati), Philipp Öttl (Ducati) et son coéquipier Alex Lowes (Kawasaki) ont terminé à seulement deux secondes de Rea !



"La superpole nous a fait paraître meilleurs que nous ne l'étions en réalité", a déclaré Rea en petit comité de journalistes. "Les premiers tours étaient excitants, mais mon objectif réaliste était le top 5. Bien sûr, j'aurais aimé monter sur le podium, c'est toujours mon objectif. Mais quand je me suis retrouvé quatrième derrière Loka, je me suis dit que, vu où nous étions vendredi, ça n'allait pas trop mal se passer. L'état de la piste n'était toujours pas idéal lors de la première course".

Rea a été le seul concurrent à miser sur le pneu arrière SC0, ce qui a permis de faire une percée.



"C'était vraiment un grand progrès ! J'ai essayé le SC0 pendant un tour lors de la troisième séance d'essais et tout de suite, la moto m'a semblé normale. Les pneus Pirelli sont de plus en plus tendres, mais cela ne convient pas à la ZX-10RR", a répété le pilote Kawasaki. "Nous voulions d'abord assurer la troisième place au championnat du monde, ce qui est maintenant fait. Pour dimanche, nous pouvons donc penser à autre chose. En course de sprint, je pourrais envisager la SCX".

Après six titres consécutifs, Rea a dû féliciter Razgatlioglu pour le championnat du monde en 2021 ainsi que Bautista en 2022/2023. Pour Rea, l'Espagnol est un champion du monde digne de ce nom.



"J'ai félicité Álvaro, il mérite absolument le titre. Mais à mon goût, il a assez gagné maintenant", a plaisanté Rea. "Je connais l'importance d'un championnat du monde et c'est pourquoi il faut lui témoigner du respect et le féliciter, ainsi que son équipe et sa famille. Il a maintenant gagné trois titres de champion du monde, c'est vraiment fort".