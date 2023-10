Jonathan Rea (4°): "Bautista ha vinto abbastanza".

Negli ultimi due anni, Jonathan Rea è stato spesso visto frustrato, ma raramente come a Jerez dopo il 13° posto di venerdì. Ma in Superpole, il campione del mondo dei record ha sorpreso tutti finendo quarto, posizione che aveva occupato anche nella prima gara. Solo il campione del mondo Ducati Álvaro Bautista e i piloti ufficiali Yamaha Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli sono stati più veloci. Tuttavia, Danilo Petrucci (Ducati), Philipp Öttl (Ducati) e il suo compagno di squadra Alex Lowes (Kawasaki) sono arrivati a soli due secondi da Rea!



"La Superpole ci ha fatto apparire migliori di quanto non fossimo in realtà", ha dichiarato Rea nel piccolo giro di giornalismo. "I primi giri sono stati emozionanti, ma il mio obiettivo realistico era la top-5. Naturalmente mi sarebbe piaciuto finire sul podio, ci punto sempre. Ma quando sono arrivato quarto dietro a Loka, mi sono detto che, considerato il punto in cui eravamo venerdì, non è male. Le condizioni della pista non erano ancora ideali nella prima gara".

Rea è stato l'unico concorrente ad affidarsi al pneumatico posteriore SC0, che ha segnato la svolta.



"È stato davvero un grande passo avanti! Ho provato la SC0 per un giro nelle terze prove e subito la moto mi è sembrata normale. I pneumatici Pirelli sono sempre più morbidi, ma non si adattano alla ZX-10RR", ha ribadito il pilota della Kawasaki. "Volevamo innanzitutto assicurarci il terzo posto nel Campionato del Mondo, cosa che ora è stata fatta. Pertanto, possiamo pensare ad altre cose per domenica. Nella gara sprint potrei prendere in considerazione la SCX".

Dopo sei titoli di fila, Rea ha dovuto fare i complimenti a Razgatlioglu nel 2021 e a Bautista nel 2022/2023 per il campionato del mondo. Per Rea lo spagnolo è un degno campione del mondo.



"Mi sono congratulato con Álvaro, ha assolutamente meritato il titolo. Ma per i miei gusti ha già vinto abbastanza", ha scherzato Rea. "Conosco l'importanza di un campionato del mondo e quindi bisogna dargli rispetto e congratularsi con lui, anche con la sua squadra e la sua famiglia. Ha vinto tre titoli mondiali, è davvero forte".