Jonathan Rea (4º): "Bautista já ganhou o suficiente".

Depois de uma sexta-feira desastrosa, a primeira corrida em Jerez correu muito melhor do que o esperado para Jonathan Rea. O piloto da Kawasaki vai terminar o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em terceiro lugar.

Nos últimos dois anos, Jonathan Rea foi muitas vezes visto frustrado, mas raramente tanto como em Jerez , depois do 13º lugar na sexta-feira. Mas na Superpole, o campeão mundial recordista surpreendeu toda a gente ao terminar em quarto, uma posição que também ocupou na primeira corrida. Apenas o Campeão do Mundo da Ducati, Álvaro Bautista, e os pilotos de fábrica da Yamaha, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, foram mais rápidos. No entanto, Danilo Petrucci (Ducati), Philipp Öttl (Ducati) e o seu colega de equipa Alex Lowes (Kawasaki) terminaram apenas dois segundos atrás de Rea!



"A Superpole fez-nos parecer melhores do que realmente éramos", disse Rea na pequena ronda de jornalismo. "As primeiras voltas foram emocionantes, mas o meu objetivo realista era o top-5. Claro que gostaria de terminar no pódio, é sempre esse o meu objetivo. Mas quando fiquei em quarto atrás de Loka, pensei para mim mesmo que, tendo em conta o que fizemos na sexta-feira, não é mau. O estado da pista ainda não era o ideal na primeira corrida."

Rea foi o único concorrente a contar com o pneu traseiro SC0, e isso foi o grande avanço.



"Foi realmente um grande passo em frente! Experimentei o SC0 durante uma volta no terceiro treino e imediatamente a moto ficou normal. Os pneus da Pirelli estão a ficar cada vez mais macios, mas não se adequam à ZX-10RR," o piloto da Kawasaki repetiu as suas críticas. "Queríamos assegurar primeiro o terceiro lugar no Campeonato do Mundo, o que já está feito. Por isso, podemos pensar noutras coisas para domingo. Na corrida de sprint eu poderia considerar a SCX."

Depois de seis títulos consecutivos, Rea teve de felicitar Razgatlioglu em 2021 e Bautista em 2022/2023 pelo campeonato do mundo. Para Rea, o espanhol é um campeão do mundo digno.



"Dei os parabéns ao Álvaro, ele merecia absolutamente o título. Mas, para o meu gosto, ele já ganhou o suficiente", brincou Rea. "Sei a importância de um campeonato do mundo, por isso temos de o respeitar e felicitá-lo, bem como à sua equipa e à sua família. Ele já ganhou três títulos mundiais, isso é muito forte."