Toprak Razgatlioglu: "Como si estuviera en una moto de GP".

Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ha ganado 25 de las 34 carreras disputadas hasta ahora esta temporada, y ha subido al podio en 29 ocasiones. El claro número 1 de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, ha subido al podio en 32 carreras, pero sólo siete veces como ganador. El hecho de que el turco haya podido mantener abierto el mundial hasta la última cita en Jerez es gracias a su regularidad, pero también a las caídas de Bautista y a los problemas técnicos de la Ducati.

En la primera carrera de Jerez, Toprak salió desde la 7ª posición de la parrilla y terminó segundo sin problemas, pero no fue rival para Bautista, autor de la pole y ganador. Porque rápidamente se hizo evidente: el español no quiere llevar su segundo título de Campeón del Mundo de Superbike hasta la línea de meta, sino ganar, y lo hizo de forma sobresaliente.

"No había forma de atacarle", resumió Razgatlioglu su carrera. "Ya dije el viernes que el Campeonato del Mundo se acababa el sábado porque él es muy fuerte en esta pista. Me esforcé al máximo, pero no fue suficiente para ganar. Él también habría sido campeón del mundo si yo hubiera ganado, pero aun así quería ganar. Después de sólo cinco vueltas mi neumático trasero hizo un trompo y no fue fácil acelerar. En la curva 5 Álvaro aceleraba increíblemente bien, era como si llevara una moto de GP. Aquí he pilotado la moto de GP, la aceleración es similar a la de la Ducati. No puedo recuperar 0,4 segundos en la frenada".

"Es muy fuerte porque tiene un buen paquete", dijo Toprak sobre el campeón del mundo. "Su moto es muy buena, es muy fuerte. Me repito: no sólo pilota una Ducati, también es muy fuerte cada fin de semana de carrera. Se merece el título, pero no estoy contento de haber terminado segundo en el campeonato. Mi objetivo es siempre ganar. Estoy contento de que el título se decidiera en la última prueba. Eso es bueno y demuestra que no ganó el campeonato fácilmente, que sintió la presión y el estrés. Siempre luché con él, a veces ganaba, a veces quedaba segundo. Le felicito, todo el mundo sabe que a veces tenía una gran ventaja. Algunas carreras las he disfrutado, otras me he enfadado".