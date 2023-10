Toprak Razgatlioglu : "Comme s'il était assis sur une moto de GP".

Toprak Razgatlioglu a réussi à maintenir la lutte pour le titre du Championnat du monde Superbike 2023 ouverte jusqu'à la dernière épreuve à Jerez et a été le seul à tenir tête à Alvaro Bautista et Ducati. Il n'en est pas pour autant satisfait.

Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a remporté 25 des 34 courses de la saison et est monté 29 fois sur le podium. Le numéro 1 de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, est monté sur le podium lors de 32 courses, mais n'a remporté la victoire que sept fois. Si le Turc a pu garder le championnat du monde ouvert jusqu'à la dernière épreuve à Jerez, c'est grâce à sa constance, mais aussi aux chutes de Bautista et aux problèmes techniques de la Ducati.

Lors de la première course à Jerez, Toprak a certes terminé deuxième sans être inquiété en partant de la 7e place, mais il n'a rien pu faire contre le poleman et vainqueur Bautista. En effet, il est vite devenu évident que l'Espagnol ne voulait pas porter son deuxième titre de champion du monde de Superbike jusqu'à la ligne d'arrivée, mais le gagner - ce qu'il a fait de manière exceptionnelle.

"Il n'y avait aucune possibilité de l'attaquer", a déclaré Razgatlioglu en résumant sa course. "J'ai dit dès vendredi que le championnat du monde était joué samedi, car il est très fort sur ce circuit. J'ai fait de mon mieux, mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Il aurait aussi été champion du monde si j'avais gagné, mais je voulais quand même gagner. Après seulement cinq tours, mon pneu arrière s'est emballé et il n'était pas facile d'accélérer. Au virage 5, Alvaro était incroyablement bon à l'accélération, c'était comme s'il était assis sur une moto GP. Je roulais ici avec la moto GP, l'accélération est similaire à celle de la Ducati. Je ne peux pas rattraper 0,4 sec simplement en freinant".

"Il est très fort parce qu'il a un bon package", a déclaré Toprak à propos du champion du monde. "Sa moto est très bonne, il est très fort. Je me répète : il ne conduit pas seulement une Ducati, il est aussi très fort chaque week-end de course. Il mérite le titre, mais je ne suis pas content d'avoir terminé deuxième du championnat. Je me concentre toujours sur la victoire. Je suis heureux que le titre se soit joué lors de la dernière épreuve. C'est bien et cela montre qu'il n'a pas gagné le championnat facilement, il a ressenti la pression et le stress. Je me suis toujours battu avec lui, parfois je gagnais, parfois je finissais deuxième. Je le félicite - tout le monde sait qu'il avait parfois un gros avantage. J'ai apprécié certaines courses, après d'autres j'étais en colère".