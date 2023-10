Toprak Razgatlioglu: "Come se fosse su una moto da GP".

Toprak Razgatlioglu è riuscito a tenere aperta la lotta per il titolo nel Campionato Mondiale Superbike 2023 fino all'ultimo appuntamento di Jerez ed è stato l'unico a tenere testa ad Alvaro Bautista e alla Ducati. Ma non è soddisfatto.

Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ha vinto 25 delle 34 gare disputate finora in questa stagione ed è salito sul podio 29 volte. Il numero 1 della Yamaha, Toprak Razgatlioglu, è salito sul podio in 32 gare, ma solo sette volte da vincitore. Il fatto che il turco sia riuscito a tenere aperto il mondiale fino all'ultimo appuntamento di Jerez è merito della sua costanza, ma anche delle cadute di Bautista e dei problemi tecnici della Ducati.

Nella prima gara di Jerez, Toprak è partito dalla settima posizione in griglia ed è arrivato secondo senza problemi, ma non è stato all'altezza di Bautista, autore della pole e vincitore. Perché è apparso subito evidente: lo spagnolo non vuole portare al traguardo il suo secondo titolo mondiale Superbike, ma vincere, e lo ha fatto in uno stile eccezionale.

"Non c'era modo di attaccarlo", ha riassunto Razgatlioglu. "Avevo già detto venerdì che il Campionato del Mondo sarebbe finito sabato, perché lui è molto forte su questa pista. Ho fatto del mio meglio, ma non è stato sufficiente per vincere. Sarebbe stato campione del mondo anche se avessi vinto io, ma volevo comunque vincere. Dopo soli cinque giri la mia gomma posteriore si è girata e non è stato facile accelerare. Alla curva 5 Alvaro era incredibilmente bravo in accelerazione, come se fosse su una moto da GP. Qui stavo guidando la moto da GP, l'accelerazione è simile a quella della Ducati. Non posso recuperare 0,4 secondi in frenata".

"È molto forte perché ha un buon pacchetto", ha detto Toprak del campione del mondo. "La sua moto è molto buona, è molto forte. Mi ripeto: non guida solo una Ducati, ma è anche molto forte in ogni weekend di gara. Si merita il titolo, ma non sono ancora contento di essere arrivato secondo in campionato. Il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Sono felice che il titolo sia stato deciso nell'ultimo evento. Questo è positivo e dimostra che non ha vinto il campionato facilmente, ha sentito la pressione e lo stress. Ho sempre lottato con lui, a volte ho vinto, a volte sono arrivato secondo. Mi congratulo con lui: tutti sanno che a volte ha avuto un grande vantaggio. Alcune gare mi sono piaciute, altre mi hanno fatto arrabbiare".