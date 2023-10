Toprak Razgatlioglu: "Como se estivesse numa bicicleta de GP".

Toprak Razgatlioglu conseguiu manter a luta pelo título no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 aberta até ao último evento em Jerez e foi o único a fazer frente a Alvaro Bautista e à Ducati. Mas ele não está satisfeito.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) venceu 25 das 34 corridas disputadas até ao momento nesta época e subiu ao pódio 29 vezes. O número 1 da Yamaha, Toprak Razgatlioglu, subiu ao pódio em 32 corridas, mas apenas sete vezes como vencedor. O facto de o turco ter conseguido manter o campeonato do mundo em aberto até à última prova em Jerez deve-se à sua consistência, mas também às quedas de Bautista e aos problemas técnicos com a Ducati.

Na primeira corrida em Jerez, Toprak saiu do 7º lugar da grelha e terminou em segundo sem quaisquer problemas, mas não foi páreo para o pole setter e vencedor Bautista. Porque rapidamente se tornou óbvio: o espanhol não quer levar o seu segundo título do Campeonato do Mundo de Superbike até à meta, mas sim vencer - o que fez em grande estilo.

"Não havia como atacá-lo", Razgatlioglu resumiu sua corrida. "Já tinha dito na sexta-feira que o Campeonato do Mundo acabava no sábado porque ele é muito forte nesta pista. Tentei dar o meu melhor, mas não foi suficiente para a vitória. Ele também teria sido campeão do mundo se eu tivesse ganho, mas eu queria ganhar na mesma. Após apenas cinco voltas, o meu pneu traseiro furou e não foi fácil acelerar. Na curva 5, o Álvaro estava a acelerar incrivelmente bem, era como se estivesse numa moto de GP. Eu estava a pilotar a moto de GP aqui, a aceleração é semelhante à da Ducati. Não posso simplesmente recuperar 0,4 s nos travões."

"Ele é muito forte porque tem um bom pacote", disse Toprak sobre o campeão do mundo. "A mota dele é muito boa, ele é muito forte. Repito: ele não está apenas a pilotar uma Ducati, ele também é muito forte em todos os fins-de-semana de corrida. Ele merece o título, mas ainda não estou satisfeito por ter terminado em segundo no campeonato. O meu objetivo é sempre ganhar. Estou contente pelo facto de o título ter sido decidido na última prova. Isso é bom e mostra que ele não ganhou o campeonato facilmente, que sentiu a pressão e o stress. Lutei sempre com ele, por vezes ganhei, outras vezes fiquei em segundo. Dou-lhe os parabéns - toda a gente sabe que, por vezes, ele tinha uma grande vantagem. Gostei de algumas corridas, depois de outras fiquei zangado."