Desastre de BMW en Jerez: Sólo los pilotos de Bonovo en la línea de meta

Sólo dos de cinco pilotos terminaron (incluido el invitado Gabriele Ruiu) y ningún resultado de un solo dígito - hubo caras largas en BMW en la primera ronda de Superbike en Jerez. Sorprendentemente, el mejor resultado lo consiguió Loris Baz en 13ª posición, con su compañero de equipo Garrett Gerloff cruzando la línea de meta inmediatamente detrás en 14ª posición. Los pilotos del ROKiT no vieron la bandera a cuadros. Michael van der Mark se estrelló, Scott Redding abandonó la carrera en una posición desesperada: el neumático había pinchado.

Al menos temporalmente, Garrett Gerloff proporcionó un rayo de esperanza. Hasta su caída en la vuelta 10, el tejano luchaba por el 6º puesto con un ritmo sólido: "Estoy decepcionado. No me he sentido tan mal. Sentía que tenía ritmo para luchar con las Ducati que tenía delante. Pero en cuanto las he alcanzado he tenido una pequeña y estúpida caída", se ha lamentado el piloto de 28 años. "La moto estaba bien, me subí lo más rápido que pude e intenté continuar. Pero he perdido una vuelta intentando deshacerme de un trozo de carenado que estaba tocando el suelo. Es frustrante porque creo que si me hubiera quedado sobre las dos ruedas y hubiera llegado al final de la carrera, habría estado entre los seis primeros, quizás incluso entre los cinco primeros".

El hecho de haber entrado en los puntos a pesar del resbalón tampoco era un hecho. "Terminar en los puntos después de una caída está muy bien, pero podría haber sido mejor", dijo Gerloff. "Ahora tenemos una dirección para mañana e intentaremos acabar mejor la temporada".

Incluso siendo el mejor piloto BMW en la meta, Loris Baz no estaba contento con su actuación. "Ha sido muy difícil. Desgraciadamente no es lo que quería para el último fin de semana. Esperaba mucho más. No he encontrado el feeling desde el principio, no puedo pilotar la moto como quiero", dijo el francés, perplejo. "Tenemos algunos problemas por todas partes. En carrera he tenido grandes dificultades con el freno motor. Sólo intentaba terminar la carrera. Es frustrante porque quiero terminar la temporada más fuerte y conseguir un buen resultado para que los chicos estén contentos."