Désastre BMW à Jerez : seuls les pilotes Bonovo à l'arrivée

La première course de Superbike à Jerez s'est mal terminée pour BMW, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Seuls les pilotes de Bonovo action ont franchi la ligne d'arrivée, mais Loris Baz et Garrett Gerloff ont également manqué le top 10.

Seulement deux pilotes sur cinq ont franchi la ligne d'arrivée (y compris le pilote invité Gabriele Ruiu) et aucun résultat à un chiffre - chez BMW, la première course de Superbike à Jerez a fait grincer des dents. Le meilleur résultat a été obtenu par Loris Baz, 13ème, suivi de près par son coéquipier de Bonovo action, Garrett Gerloff, qui a franchi la ligne d'arrivée en 14ème position. Les pilotes ROKiT n'ont pas vu le drapeau à damier. Michael van der Mark a chuté, Scott Redding a abandonné la course dans une position désespérée - le pneu était endommagé.

Garrett Gerloff a apporté une lueur d'espoir, du moins temporairement. Jusqu'à sa chute au dixième tour, le Texan s'est battu pour la sixième place avec un rythme solide. "Je suis déçu. Je ne me sentais pas trop mal. Je sentais que j'avais le rythme pour me frayer un chemin à travers les Ducati devant moi. Mais dès que je les ai rattrapées, j'ai fait une petite chute stupide", s'est agacé le pilote de 28 ans. "La moto allait bien, je me suis remis en selle aussi vite que possible et j'ai essayé de continuer. Mais j'ai perdu un tour à essayer de me débarrasser d'un morceau de carénage qui touchait le sol. C'est juste frustrant, parce que je pense que si j'étais simplement resté sur deux roues et que j'avais réussi à aller jusqu'au bout de la course, j'aurais pu finir dans le top 6, voire dans le top 5".

Le fait qu'il ait réussi à rentrer dans les points malgré sa glissade n'était pas non plus évident. "Arriver dans les points après une chute, c'est certainement bien, mais cela aurait définitivement pu être mieux", a fait remarquer Gerloff. "Nous avons maintenant une direction pour demain et nous allons essayer de mieux finir la saison".

Même en tant que meilleur pilote BMW à l'arrivée, Loris Baz n'était pas satisfait de sa performance. "C'était très difficile. Malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaitais pour le dernier week-end. J'espérais beaucoup mieux. Je n'ai pas trouvé de sensations dès le début, je n'arrive pas à piloter la moto comme je le voudrais", a déclaré le Français, perplexe. "Nous avons quelques problèmes partout. En course, j'ai eu beaucoup de mal avec le frein moteur. J'ai juste essayé de finir la course. C'est frustrant, car je veux finir la saison plus fort et obtenir un résultat fort pour les gars, pour les rendre heureux".