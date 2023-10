Disastro BMW a Jerez: solo i piloti Bonovo al traguardo

Il primo round della Superbike a Jerez si è concluso in modo peggiore rispetto al passato per la BMW. Solo i piloti dell'azione Bonovo hanno terminato la gara, ma anche Loris Baz e Garrett Gerloff hanno mancato la top 10.

Solo due dei cinque piloti hanno concluso la gara (compreso l'ospite Gabriele Ruiu) e non c'è stato nessun risultato a una cifra: ci sono stati musi lunghi in BMW nel primo round della Superbike a Jerez. Piuttosto sorprendentemente, il miglior risultato è stato ottenuto da Loris Baz al 13° posto, con il suo compagno di squadra Bonovo action Garrett Gerloff che ha tagliato il traguardo subito dopo, al 14° posto. I piloti ROKiT non hanno visto la bandiera a scacchi. Michael van der Mark è caduto, Scott Redding ha abbandonato la gara in una posizione disperata: lo pneumatico ha forato.

Almeno temporaneamente, Garrett Gerloff ha fornito un barlume di speranza. Fino alla caduta al 10° giro, il texano stava lottando per il 6° posto con un passo solido: "Sono deluso. Non mi sentivo male. Sentivo di avere il passo per lottare con le Ducati davanti a me. Ma appena li ho raggiunti ho avuto una piccola e stupida caduta", ha detto il 28enne. "La moto era a posto, sono risalito il più velocemente possibile e ho cercato di andare avanti. Ma ho sprecato un giro cercando di liberarmi di un pezzo di carenatura che toccava terra. È frustrante perché credo che se fossi rimasto su due ruote e fossi arrivato alla fine della gara, sarei stato tra i primi sei, forse anche tra i primi cinque".

Anche il fatto che sia riuscito a entrare nei punti nonostante la scivolata non era scontato. "Finire nei punti dopo una caduta è sicuramente positivo, ma poteva andare meglio", ha commentato Gerloff. "Ora abbiamo una direzione per domani e cercheremo di finire meglio la stagione".

Anche se è stato il miglior pilota BMW al traguardo, Loris Baz non era soddisfatto della sua prestazione. "È stato molto difficile. Purtroppo non era quello che volevo per l'ultimo fine settimana. Speravo di ottenere molto di più. Non sono riuscito a trovare un feeling fin dall'inizio, non riesco a guidare la moto come vorrei", ha detto il francese, perplesso. "Abbiamo problemi ovunque. In gara ho avuto grosse difficoltà con il freno motore. Stavo solo cercando di finire la gara. È frustrante perché voglio finire la stagione più forte e ottenere un risultato importante per i ragazzi, per renderli felici".