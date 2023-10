Desastre da BMW em Jerez: apenas os pilotos da Bonovo na meta

Apenas dois dos cinco pilotos terminaram a corrida (incluindo o convidado Gabriele Ruiu) e nenhum resultado com um único dígito - a BMW teve de enfrentar muitas caras na primeira ronda de Superbike em Jerez. Surpreendentemente, o melhor resultado foi alcançado por Loris Baz em 13º lugar, com o seu companheiro de equipa na Bonovo Action, Garrett Gerloff, a cruzar a linha de chegada imediatamente atrás, em 14º. Os pilotos da ROKiT não chegaram a ver a bandeira axadrezada. Michael van der Mark caiu, Scott Redding abandonou a corrida numa posição desesperada - o pneu furou.

Pelo menos temporariamente, Garrett Gerloff deu uma réstia de esperança. Até à sua queda na 10ª volta, o texano lutava pelo 6º lugar com um ritmo sólido: "Estou desiludido. Não me senti muito mal. Senti que tinha ritmo para lutar com as Ducatis à minha frente. Mas assim que as apanhei, tive uma pequena queda estúpida", lamentou o piloto de 28 anos. "A mota estava bem, voltei a montar o mais rápido que pude e tentei continuar. Mas perdi uma volta a tentar livrar-me de um pedaço da carenagem que estava a tocar no chão. É frustrante porque penso que se tivesse ficado em duas rodas e chegado ao fim da corrida, teria ficado entre os seis primeiros, talvez até entre os cinco primeiros."

O facto de ter conseguido chegar aos pontos apesar do deslize também não era um dado adquirido. "Terminar nos pontos depois de uma queda é certamente bom, mas podia ter sido melhor", disse Gerloff. "Agora temos uma direção para amanhã e vamos tentar terminar melhor a época."

Mesmo sendo o melhor piloto da BMW no final, Loris Baz não estava satisfeito com o seu desempenho. "Foi muito difícil. Infelizmente não foi o que eu queria para o último fim de semana. Estava à espera de muito mais. Não consegui encontrar uma sensação desde o início, não consigo conduzir a moto como quero", disse o francês, perplexo. "Temos alguns problemas em todo o lado. Na corrida tive grandes dificuldades com o travão motor. Estava apenas a tentar terminar a corrida. É frustrante porque quero terminar a época mais forte e conseguir um bom resultado para os meus colegas, para os deixar felizes."