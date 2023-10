Florian Alt (Honda) espère participer plus souvent au championnat du monde SBK en 2024

Le pilote wildcard Florian Alt s'est qualifié pour la 23e place sur la grille de départ à Jerez - seul Oliver König (Orelac Kawasaki) a été plus lent. Mais 1:41,680 min n'est pas un mauvais temps avec une moto Superstock. L'équipe Holzhauer Honda n'a pas construit de Fireblade spéciale pour le championnat du monde en Andalousie, seuls des petits détails ont été modifiés. Il faut donc juger en conséquence les performances du champion allemand, qui a franchi la ligne d'arrivée en dernière position lors de la première course, avec 67 secondes de retard sur le vainqueur Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Alt a perdu 9 bonnes secondes sur le pilote Honda le plus proche, Tati Mercado (17e).

"En course, je me suis battu avec Mercado, Syahrin et König", a raconté Alt à SPEEDWEEK.com. "Par rapport à eux, nous avons peu de traction en sortie de virage, la grande différence est en fait la sortie de virage. J'ai dû pousser le pneu arrière très fort, ce qui l'a fait surchauffer. Cela s'est ressenti dans les dix derniers tours et j'ai dû y laisser des plumes. En principe, c'était une bonne entrée en matière, mais nous devons nous améliorer. Pour que nous puissions améliorer les trois secondes que j'ai perdues dans les derniers tours. Ensuite, nous verrons si nous pouvons battre les Honda, qui coûtent presque 200.000 euros de plus".

Dimanche matin, le pilote de 27 ans participera pour la première fois à une course de sprint en Superbike, avant la deuxième course principale qui aura lieu l'après-midi. "En fait, je suis très fort pour être rapide dans le premier tour", a retenu Alt. "J'ai besoin d'un bon départ et de bien passer, nous allons aussi prendre des risques et probablement utiliser le pneu arrière SCQ très tendre. Même s'il cède au bout de cinq tours, ce sera comme ça".

Où Florian voit-il un potentiel d'amélioration chez lui, par rapport aux meilleurs du monde ? "Il y a des pilotes d'exception comme Rea, Bautista et Toprak, qui ont vraiment beaucoup de talent, le reste est normal", atteste le pilote Honda. "Les gens comme Öttl ou Rinaldi, je les connais du passé, ils ne font rien de spécial sur la moto. Sur les freins et à l'entrée des virages, là où nous pouvons utiliser notre moto, je suis tout aussi fort. Mais sur le plan purement électronique, je ne peux pas rivaliser en sortie de virage. Nous avons été jetés dans le grand bain lors de cette opération Wildcard, mais nous voulons nous préparer pour l'avenir. Nous savons maintenant ce que nous devons travailler et ce dont nous avons besoin pour pouvoir un jour participer à des courses européennes. Selon la manière dont les négociations se dérouleront cet hiver, l'objectif sera le championnat du monde Superbike, c'est clair".