Florian Alt (Honda) spera: 2024 più spesso nel Campionato del Mondo SBK

Il pilota wildcard Florian Alt si è qualificato 23° in griglia a Jerez - solo Oliver König (Orelac Kawasaki) è stato più lento. Ma 1:41.680 min non è un brutto tempo con una moto Superstock. Il Team Holzhauer Honda non ha costruito una Fireblade speciale per l'evento del Campionato del Mondo in Andalusia, ma ha apportato solo piccole modifiche. Di conseguenza, bisogna giudicare le prestazioni del campione tedesco, che ha visto la bandiera a scacchi per ultimo nella prima gara, a 67 secondi dal vincitore Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Alt ha perso ben 9 secondi rispetto al miglior pilota Honda Tati Mercado (17°).

"In gara ho lottato con Mercado, Syahrin e König", ha dichiarato Alt a SPEEDWEEK.com. "Rispetto a loro abbiamo poco tiro in uscita di curva, la grande differenza è in realtà l'uscita di curva. Ho dovuto spingere molto la gomma posteriore e questo l'ha fatta surriscaldare. Questo si è notato negli ultimi dieci giri e ho dovuto mollare. In sostanza, è stato un buon debutto, ma dobbiamo migliorare. Possiamo migliorare i 3 secondi che ho perso negli ultimi giri. Poi vedremo se riusciremo a battere la Honda, che costa quasi 200.000 euro in più".

Domenica mattina il 27enne sarà impegnato nella prima gara sprint della Superbike prima della seconda gara principale del pomeriggio. "In realtà sono molto forte per essere veloce nel primo giro", ha dichiarato Alt. "Ho bisogno di una buona partenza e, per superare bene, prenderemo anche qualche rischio e probabilmente utilizzeremo il pneumatico posteriore SCQ molto morbido. Anche se dovesse andare in crisi dopo cinque giri, sarà così".

Dove vede Florian un margine di miglioramento rispetto ai migliori del mondo? "Ci sono piloti eccezionali come Rea, Bautista e Toprak, che sono davvero bravi, mentre gli altri sono normali", ha detto il pilota della Honda. "Conosco persone come Öttl o Rinaldi dal passato, non fanno nulla di speciale sulla moto. Sono altrettanto forte in frenata e all'ingresso della curva, dove possiamo usare la nostra moto. Ma a livello puramente elettronico, non riesco a tenere il passo in uscita di curva. Con questa wildcard siamo stati messi in difficoltà, ma vogliamo prepararci per il futuro. Ora sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e cosa ci serve per correre in Europa. A seconda di come andranno le trattative in inverno, l'obiettivo è il Campionato Mondiale Superbike, questo è certo".