Florian Alt (Honda) espera: 2024 mais vezes no Campeonato do Mundo de SBK

O Campeão Alemão de Superbike, Florian Alt, passou por momentos difíceis com a IDM Honda na sua estreia no Campeonato do Mundo em Jerez. Apesar de ter visto a bandeira axadrezada em último lugar na primeira corrida, não está insatisfeito.

O piloto Florian Alt qualificou-se em 23º na grelha de partida em Jerez - apenas Oliver König (Orelac Kawasaki) foi mais lento. Mas 1:41.680 min não é um mau tempo com uma moto de Superstock. A equipa Holzhauer Honda não construiu uma Fireblade especial para o evento do Campeonato do Mundo na Andaluzia, apenas pequenas alterações foram feitas. Assim, há que avaliar o desempenho do campeão alemão, que viu a bandeira axadrezada em último na primeira corrida, 67 segundos atrás do vencedor Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati). Alt perdeu uns bons 9 segundos para o segundo melhor piloto Honda, Tati Mercado (17º).

"Na corrida lutei com Mercado, Syahrin e König," disse Alt ao SPEEDWEEK.com. "Comparado com eles, temos pouca tração à saída da curva, a grande diferença é mesmo a saída da curva. Tive de forçar muito o pneu traseiro e isso fez com que ele sobreaquecesse. Isso notou-se nas últimas dez voltas e tive de o largar. Basicamente, foi uma boa estreia - mas temos de melhorar. Assim, podemos melhorar os 3 segundos que perdi nas últimas voltas. Depois veremos se conseguimos bater a Honda, que custou quase 200.000 euros a mais."

No domingo de manhã será a primeira corrida de sprint de Superbike do piloto de 27 anos, antes da segunda corrida principal, à tarde. "Na verdade, estou muito forte para ser rápido na primeira volta", disse Alt. "Preciso de um bom arranque e, para passar bem, também vamos correr alguns riscos e provavelmente usar o pneu traseiro SCQ muito macio. Mesmo que isso aconteça ao fim de cinco voltas, que assim seja."

Onde é que Florian vê espaço para melhorar em comparação com os melhores do mundo? "Há os pilotos excepcionais como Rea, Bautista e Toprak, que são muito bons, o resto é normal", disse o piloto da Honda. "Conheço pessoas como Öttl ou Rinaldi do passado, eles não fazem nada de especial na mota. Sou igualmente forte nos travões e na entrada da curva, onde podemos usar a nossa moto. Mas, do ponto de vista puramente eletrónico, não consigo acompanhar a saída da curva. Fomos atirados para o fundo do poço com esta entrada como wildcard, mas queremos preparar-nos para o futuro. Agora sabemos no que temos de trabalhar e o que precisamos para correr na Europa. Dependendo de como correrem as negociações no inverno, o objetivo é o Campeonato do Mundo de Superbike, isso é certo."